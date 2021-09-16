«Полноценное открытие еще впереди»: чего ожидать новосибирцам от прихода томской сети ГК «Лама»

В начале лета в Новосибирск зашла томская группа компаний «Лама». В крайне сжатые сроки она открыла свои магазины под брендами SPAR и «Хороший выбор» на месте закрывшихся в городе «Горожанок» торгового холдинга «Сибирский Гигант». Директор розничной сети ГК «Лама» ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО в интервью «Континенту Сибирь» рассказал, как в компании оценивают текущие результаты, как реагируют на критику покупателей, с которой столкнулись при открытии первых магазинов, будет ли сеть работать с местными поставщиками, а также поделился дальнейшими планами.

ГК «Лама» включает томские магазины голландской сети SPAR, сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным «2ГИС», на сегодня в Томске работает 10 магазинов под брендом SPAR и 50 универсамов под брендом «Абрикос». Основателем и ключевым владельцем группы является бизнесмен Владислав Левчугов. В Новосибирск «Лама» вышла в начале марта 2021 года с открытием первого магазина сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». В планах группы компаний — до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.

— Владимир Александрович, за столь короткий срок, начиная с июля, сколько магазинов компании «Лама» в Новосибирске уже запущено на площадках «Сибирского Гиганта» из числа запланированных? Сколько еще осталось открыть и когда?

— Мы полностью сделали ремонт в 30 магазинах, которые уже запущены. Большинство — на месте ранее работавших «Горожанок», а также «Первоцен» на Мочищенском шоссе на месте «Гиганта». В некоторых помещениях пришлось прибегнуть к изменению топологии зала. Всю проделанную работу мы планировали выполнить за время арендных каникул — 90 дней, при этом большую часть удалось открыть в максимально короткие сроки — за 45 дней. У нас есть партнер — томская строительная компания «Феникс», которая позволила все сделать быстро и качественно.

Также планируется открытие семи крупных объектов — трех гипермаркетов на базе «Гигантов» и четырех на месте «Мегасов», где будут запущены супермаркеты SPAR, большие по площади, чем ранее открывшиеся. Есть и такие, которые открываются на новых площадках, а не на местах прежних магазинов. В частности, уже открыты супермаркеты SPAR на ул. Некрасова в «Огнях Сибири» и на Фрунзе, 252.

– Когда планируется запустить новые магазины? Ранее в качестве сроков фигурировал август. Успеваете ли их запустить? Отличие от уже открывшихся супермаркетов SPAR только в большей площади?

– Могу сказать, что на месте «Мегасов» будут работать большие магазины SPAR. Также большой SPAR будет открыт на базе нашего собственного объекта, то есть не в помещении, ранее занимаемом «Мегасом». Это будут полноценные крупные супермаркеты по своему содержанию: по проекту, по топологии зала, по тем сервисам, которые будут доступны для покупателей. Данный формат предполагает более широкий ассортимент в категориях Fresh – фруктах и овощах, свежем мясе, охлажденной рыбе, готовой продукции собственного производства, а также больший выбор элитного алкоголя и элитных сыров. Сроки открытия с августа перенеслись на конец года. Примерные даты запуска — 12-15 декабря. Еще два крупных магазина SPAR мы планируем открыть в январе-феврале 2022 года. Один из отдельных объектов откроется по ул. Спортивная, остальные два – пока в разработке, их местоположение пока не определено. Помимо магазинов мы планируем строительство полноценных фабрик кухни и распределительного центра в Новосибирске, чтобы осуществлять поставки в другие города и по Новосибирску. С местоположением, где можно будет их построить, пока определяемся, поскольку для этого потребуются большие площади.

— Ранее сообщалось о планах «Ламы» по строительству трех отдельных торговых центров в Новосибирске. Расскажите о сроках их запуска, определено ли их местоположение?

— В Томске, когда открывается новый торговый центр, то к нам сами приходят арендодатели. Они хотят видеть на своих объектах магазины SPAR, поскольку мы зарекомендовали себя в городе как якорь — генератор трафика. В Новосибирске пока ситуация складывается по-другому, поскольку о нас еще мало знают. Поэтому сейчас мы на протяжении года ждем, присматриваемся к земельным участкам и другим площадям. Думаю, когда местные арендодатели поймут, что с нами сотрудничать выгодно, тогда и будем обсуждать предложения. Могу сказать, что программу массового открытия на собственных объектах в Новосибирске, скорее всего, удастся воплотить в следующем году либо через год — то есть к 2023 году.

У нас есть планы и видение, как это сделать. В начале 2022 года мы думаем организовать конференцию с новосибирскими застройщиками — продемонстрировать им нашу технологию магазиностроения. Хотим рассказать им, как можно генерировать трафик, продажи вокруг магазина и как можно его скомпоновать внутри района.

— Ранее в Сибири SPAR уже вынужденно уходил из Иркутска, Красноярска и Кемерова. Понятно, что там были другие партнеры, не имевшие отношения к «Ламе». Тем не менее, были ли у вас опасения в отношении формата SPAR при выходе в Новосибирск?

— Приход сети магазинов ГК «Лама» в Новосибирск — это крупнейший для компании проект за всю ее историю. Я не знаю прецедентов за последние годы, когда крупная региональная сеть в сфере ритейла занималась сделкой слияния и поглощения с другой крупной региональной сетью. И опасения, безусловно, были, но не касательно того, что у нас что-то не получится. Было понимание, что это колоссальный объем работы. Но мы на рынке достаточно давно, с такими задачами справлялись ранее и справимся в дальнейшем. Если говорить о закрытых магазинах SPAR в других сибирских городах, это скорее вопрос использования франшизы. Ведь любая местная сеть либо местный игрок может взять франшизу SPAR, как и было с Кемерово, Красноярском и Иркутском. Если у них этот формат не пошел, то, видимо, это вопросы к реализации ими этой франшизы, ее исполнению. Мы со своей стороны довольны работой со SPAR.

— Масштабный заход «Ламы» в Новосибирск предполагает успешное решение кадрового вопроса. Как вы привлекаете персонал, каких подходов придерживаетесь?

— Наша компания ориентирована на развитие в профессиональном плане своего персонала. По сути, наш кадровый резерв продавцов — это будущие управляющие магазином. У нас можно построить карьеру от аналитика до руководителя розничной сети, от продавца до коммерческого директора, от водителя до директора по логистике. Мы не ориентированы на внешний рынок с точки зрения кадров, а делаем упор на собственный кадровый резерв. У нас в компании есть свой корпоративный университет, свое обучение, социальная политика. Мы предоставляем своим сотрудникам отдых в Геленджике — оплачиваем им проживание, они сами оплачивают только проезд до места, — это один из способов благодарности за их труд. Наша сложившаяся система ценностей, стажа и подхода позволяет, открывая новые магазины в Томске, стажировать новых сотрудников действующих магазинов, где четко соблюдается корпоративная культура, и люди очень быстро в нее вливаются.

— Интересует ли вас команда «Сибирского Гиганта» или «Лама» ориентируется только на свой кадровый резерв при управлении новосибирскими магазинами?

— В Новосибирске, открывая 30 объектов, мы не могли обеспечить работу с внутренним кадровым резервом — нужно было привезти из Томска производственный, торговый и складской-логистический персонал. Набрав первый поток людей и организовав им моментальное обучение, мы столкнулись с определенными сложностями, поскольку тут же услышали критику тех же продавцов из-за их конфликтности. Это один из минусов быстрого открытия магазинов — нам приходилось работать с людьми, которые не разделяют наши ценности, и с такими мы уже попрощались. После этого руководством было принято решение поднять зарплату на 30–40%, но найти высококвалифицированные кадры, чтобы предоставить тот сервис, который должен быть в наших магазинах, а это достаточно сложно. К тому же был определенный разрыв в сроках закрытия старых объектов («Горожанок») и открытия новых — так, в первых восьми запущенных магазинах мы не могли обеспечить перевод сотрудников на другие точки и поэтому выплачивали им зарплату, пока они фактически находились дома. Это было сделано, чтобы сохранить персонал, который приступил бы к работе в новых открывшихся магазинах. Таким образом, на первых объектах работают сотрудники бывших «Горожанок». И это было одним из условий сделки с холдингом «Сибирский Гигант». Также и с сотрудниками «Мегаса» — мы полностью сохранили прежний персонал. Пока мы запускали новые магазины, мы могли стажировать, обучать, погружать людей в наши процессы, а после открытия переводить их на родные для них вновь открывающиеся объекты, чтобы они там дальше продолжали работать. При этом нам пришлось компенсировать транспортные расходы сотрудникам, чтобы они могли ездить на обучение в другие магазины.

— Вы планируете делать акцент на собственном производстве или планируете активно сотрудничать с местными производителями?

— Новосибирцы по уже открывшимся магазинам должны были заметить акцент, который делается «Ламой» на экологические продукты и отдельные стеллажи с «Живым питанием». Это является одной из главных ценностей и миссией группы компании, придерживающейся проактивной позиции. Так, мы обеспечиваем производственную безопасность России и выступаем против выращивания ГМО в РФ. Основная концепция наших супермаркетов предполагает упор на продукцию «фреш». Эта категория является ядром, начиная от фруктов-овощей, витрины охлажденного мяса, рыбной продукции, аквариумов с живой рыбой, а также представлена широкой линейкой собственной кулинарии: азаиатская, паназиатская, японская и итальянская кухни и, конечно, свежая выпечка и хлеб.

В Новосибирск «Лама» пришла с точно таким же посылом — развивать свою миссию и ценности не только за счет собственного производства, но и за счет партнерства с местными производителями.

— Кого из новосибирских поставщиков вы могли бы назвать, кто вам интересен с точки зрения качества своей продукции?

— Лично я был приятно удивлен качеством молочной продукции племзавода «Ирмень». Это те продукты, что хотелось бы видеть и в Томске. Считаю, с точки зрения и вкусовых характеристик, и срока годности — этот товар действительно можно назвать достойным. Могу также отметить местную мясную гастрономию.

Считаю, она достойно представлена такими марками, как «Торговая площадь» и «Сибирская Продовольственная Компания» (СПК). Их продукция на уровне с точки зрения и вкуса, и качества. Мы абсолютно открыты для местных производителей и готовы к сотрудничеству: новосибирским производителям предложить томскую полку, томским — новосибирскую, и тем самым будем помогать развивать местное производство.

— Будут ли ваши магазины, возможно, без изменения бренда, адаптированы по ассортименту для конкуренции, к примеру, с «Бахетле» за внимание платежеспособной части покупателей, привыкших к премиальному сегменту продукции?

— Да, мы настроены побороться за внимание покупателей магазинов сегментов выше среднего, как «Бахетле». Но, на мой взгляд, должна быть грань между ценой, ценностью и качеством. Мы, безусловно, хотим сделать, чтобы наши магазины SPAR по доле эксклюзива и качества продуктов были сопоставимы с «Бахетле», но при этом были более доступны нашим покупателям, предлагая уровень цен на уровне федеральных игроков.

— Оправдали ли ожидания компании первые открывшиеся в Новосибирске магазины «Хороший выбор», «Первоцен» и SPAR?

— Мы шутим с коллегами на этот счет, что мы еще, по сути, не начали работать. Открытия, сами по себе и в такие короткие сроки, были очень сложными: приходилось переделывать полностью магазины, их топологию, из-за чего были проблемы и с логистикой, и с ИТ-структурой. Сейчас хочется верить, что мы начнем уже нормально работать и сможем делать выводы — что пошло как надо, а что надо менять. Думаю, что адекватный период адаптации должен пройти до конца года, когда мы настроим процессы, запустим массово рекламные акции, кампании с партнерами. Сейчас же было скорее техническое открытие, а полноценное открытие и знакомство с новосибирцами еще впереди.

— Среди первых покупателей было много критики в отношении магазинов SPAR. В частности, по поводу кулинарии. Насколько такая критика состоятельна, на ваш взгляд, и каким образом в группе компаний на нее реагируют?

— Здоровую критику в компании воспринимаем конструктивно. Мы пришли на новую для нас территорию — отремонтировали магазины, сделали их в чем-то лучше, принесли свои ценности — и столкнулись с критикой, часть из которой, безусловно, заслуженна. Но другая часть — это едкие комментарии, которые читаешь и думаешь: разве это справедливо, адекватно? Например, про отсутствие каких-либо товаров. То, что мы формировали 30 лет в Томске, надо было сформировать за три месяца в Новосибирске. Кроме того, за эти месяцы надо было полностью заново, с нуля наладить логистику, ИТ-инфраструктуру. Все эти факторы и сформировали определенные перебои. Это надо учитывать. Отмечу, что период развертывания логистической инфраструктуры — 18 месяцев, мы же эту задачу выполнили всего за три месяца. Также были небольшие сложности с организацией процесса в части набора персонала и мощностей — чтобы обеспечить доставки и сдержать уровень цен. Мы не смогли сформировать поставки в Новосибирск из Томска — и это вызвало определенные сложности. Да, нам есть над чем работать, и мы, безусловно, будем это делать, в том числе прислушиваясь к мнению и запросам горожан.