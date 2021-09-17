Открытие магазинов SPAR на базе «Мегасов» в Новосибирске состоится в конце 2021 года

Директор розничной сети томской ГК «Лама» Владимир Емельяненко сообщил в интервью «Континенту Сибирь» о переносе сроков запуска магазинов SPAR на декабрь 2021 года.

ГК «Лама» включает томские магазины голландской сети SPAR, сеть универсамов «Абрикос», несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным 2ГИС, на сегодня в Томске работает 10 магазинов под брендом SPAR и 49 универсамов под брендом «Абрикос». Основателем и ключевым владельцем группы является бизнесмен Владислав Левчугов. В Новосибирск «Лама» вышла в начале марта 2021 года с открытием первого магазина голландской сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». Весной 2021 года группа компаний «Лама» выкупила у «Сибирского Гиганта» права аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» и приступила к запуску магазинов «Хороший выбор», SPAR, «Первоцен». В планах группы компаний до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.

Владимир Емельяненко подтвердил, что на месте «Мегасов» будут работать большие магазины SPAR. «Также большой SPAR будет открыт на базе нашего собственного объекта, то есть не в помещении, ранее занимаемом «Мегасом». Это будут полноценные крупные супермаркеты по своему содержанию: по проекту, по топологии зала, по тем сервисам, которые будут доступны для покупателей, – рассказал в интервью «Континенту Сибирь» Владимир Емельяненко. – Формат предполагает более широкий ассортимент в категориях Fresh – фруктах и овощах, свежем мясе, охлажденной рыбе, готовой продукции собственного производства, а также больший выбор элитного алкоголя и элитных сыров. Сроки открытия с августа перенеслись на конец года. Примерные даты запуска — 12-15 декабря. Еще два крупных магазина SPAR мы планируем открыть в январе-феврале 2022 года. Один из отдельных объектов откроется по ул. Спортивная, остальные два – пока в разработке, их местоположение пока не определено».

Помимо магазинов ГК «Лама» планирует строительство полноценных фабрик кухни и распределительного центра в Новосибирске, чтобы осуществлять поставки в другие города и по Новосибирску. «С местоположением, где можно будет их построить, пока определяемся, поскольку для этого потребуются большие площади», – пояснил Владимир Емельяненко.

Напомним, что ранее новосибирская группа компаний «Райдекс», совладельцем которой является Николай Манцуров, сын основателя «Сибирского Гиганта» Александра Манцурова, анонсировала проект редевелопмента здания «Мегаса» на Ипподромской. Уже в этом году компания планирует открыть на его базе торговый центр «Атриум».