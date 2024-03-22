Компания новосибирского бизнесмена Манцурова «переехала» в Москву

Строительная компания «Райдекс», в число учредителей которой входил бизнесмен Николай Манцуров, сменила юридический адрес с новосибирского на московский.

Строительная компания «Райдекс» была создана в Новосибирске в 2015 году. Николай Манцуров, сын основателя торгового холдинга «Сибирский Гигант», значился в числе учредителей компании с 2018 по 2022 год.

Сейчас одним из учредителей ООО СК «Райдекс» является Наталья Манцурова. Согласно данным Rusprofile, выручка компании за 2023 год составила 2,1 млрд рублей, прибыль – 39 млн рублей.

Группа компаний «Райдекс» развивает свое присутствие в Москве уже давно. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», осенью прошлого года бизнесмены приобрели торговый центр «Ясенево» на Литовском бульваре в столице.

Кроме того, «Райдекс» возводит здание нового торгового центра «Рассказовка» в районе Новой Москвы. Флагманским проектом компании в столице является бизнес-центр «Сибирь», расположенный в Пресненском районе.

Напомним, что ранее в Новосибирске на продажу был выставлен торговый центр «Атриум» на пересечении Ипподромской и Кропоткина.