Новосибирская сеть кафе-кондитерских отчиталась о 22 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года

Основанная в Новосибирске Эриком Шогреном сеть кафе-кондитерских Kuzina опубликовала данные финансовой отчетности за 2021 год. В текущем году компания планирует запустить в Москве 20 новых точек и ищет для этого инвесторов.



По данным отчета, размещенного «Юнисервис Капиталом», выручка Kuzina за год увеличилась на 49% и составила 512 млн руб., что стало самым высоким показателем за всё время деятельности компании. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов и амортизации – «КС») за календарный год вырос на 46%, до 34,9 млн рублей, чистая прибыль – до 22,4 млн рублей (+60%). Рентабельность операционной деятельности составила 4,7%.

«Рост маржинальности бизнеса на фоне получения субсидий по программе государственной поддержкой МСП-предприятий позволило компании сократить финансовый долг за год на 40% до 79,3 млн руб», – отмечается в сообщении компании.

Примечательно, что на сервисе AVITO было размещено объявление о продаже доле в бизнесе Kuzina. Речь шла о покупке доли в юридическом лице стоимостью от 600 тыс руб, либо покупке доли в прибыли компании (опционное соглашение) от 50 тыс.руб. Привлекая инвестиции подобным образом, компания финансирует запуск новых заведений. В частности в 2022 году компания планирует открытие 20 кофеен в Москве. Вложения в запуск одной кондитерской оцениваются в сумму 6,6 млн.руб.

2022-ой год принесет существенные изменения рассматриваемому рынку. Сами участники рынка отмечали, что отрасль находятся в сложном положении. «Февраль 2022 года – самое страшное, что случилось со мной, как с владельцем бизнеса. Ежедневно, а иногда даже ежечасно мы наблюдали стремительный рост цен. Сейчас много говорится об импортозамещении и новых возможностях. Но мы все равно будем зависимы от миндаля, кофейных зерен или какао-бобов. Если поставки этих трех компонентов в Россию прекратятся или их цена окажется неподъемной, то с витрины исчезнет популярный миндальный десерт macarons, кофе станет напитком Богов, а шоколад – только по праздникам», – отмечала «Континенту Сибирь» в марте учредитель новосибирской сети кондитерских Kook Екатерина Ветхова.

В Kuzina ранее также признавали, что всю кондитерскую отрасль ожидает непростой период. «Ведущие игроки будут вынуждены пересматривать ценовую политику и матрицы ассортиментных линеек еще не один раз. По мере роста цен спрос будет смещаться в сторону более доступных продуктов, а общий объем потребления кондитерских изделий вероятно снизится в краткосрочной перспективе, – отмечал в марте руководитель коммерческого и маркетингового отделов сети кондитерских Kuzina Павел Боше. – Мы переключаем фокус внимания на азиатский рынок, готовый предложить упаковку, оборудование и сырье взамен европейских, но на это нужно время, разработанные каналы и механизмы взаимодействия».