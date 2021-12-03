Новосибирские депутаты не позволили оставить мэра без повышения зарплаты

Депутаты новосибирского горсовета одобрили индексацию зарплат мэра и муниципальных служащих почти на 4%, несмотря на поправки несогласных депутатов от «Коалиции 2020». Соответствующее решение было принято на сессии 3 декабря.

Депутаты Совета депутатов Новосибирска одобрили решение о повышении оплаты труда муниципальных служащих и мэра на 3,9% большинством голосов, передаёт с сессии в пятницу журналист «Континента Сибирь».

Независимые депутаты горсовета Антон Картавин и Светлана Каверзина внесли поправки в соответствующее постановление, однако они приняты не были. Депутаты предложили не повышать зарплату мэру и руководству горсовета, при этом увеличить заработок рядовым муниципальным служащим на 10%.

Антон Картавин спросил мэра Анатолия Локтя о его желаемой зарплате, намекнув на неудовлетворительную, с его точки зрения, работу муниципалитета.

«Насколько вам нужно увеличить зарплату с текущих 350 тысяч, чтоб город стал наконец-то работать нормально? Может быть, нужно 500 тысяч, и тогда снег будет убираться, может быть, миллион, и тогда прекратятся в Новосибирске пыльные бури?» — сказал депутат на сессии.

Как в ответ отметил мэр, город «работает нормально», а депутат при оценке индексации зарплат муниципальных служащих «вырвал из контекста» отдельные категории.

«Город работает нормально, и мы имеем результаты, которые ещё будем обсуждать. Я обращаю внимание всех депутатов на очень важный момент. Речь идёт об индексации. Вы пытаетесь вырвать из контекста те или иные категории, дать оценки. Вы вправе давать оценки работе тех или иных муниципальных служащих или структур. Но в данном случае вырывать кого-то из контекста – это значит нарушать его управленческие принципы», — сказал мэр.

Анатолий Локоть также обратил внимание на то, что в понятие «город» входит не только его глава.

«Вы задали вопрос широко, и в понятие «город» вы тоже входите со своим предприятием, со своими структурами», — отметил он.

Напомним, в конце ноября городские депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Красноярска Сергею Ерёмину на 20%, отметив, что 250 тыс. рублей, которые он получал на тот момент, — «это смешно» для градоначальника.