Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечая на вопрос зрителей в эфире телеканала ОТС рассказал, что в случае так называемых указных категорий бюджетников зарплаты индексируются регулярно, а индексация неуказных категорий проводится на основе роста средних заплат по региону.

«Мы всегда находили и находим ресурсы для индексации зарплат бюджетникам. Опираемся на официальные цифры о росте зарплат в регионе, в связи с которыми мы и принимаем решение по неуказным категориям бюджетников, – подчеркнул глава региона, добавив, что по итогам прошлого года статистика показала рост средних зарплат по области почти 18%. В 2023 году проводилось две индексации: в июле на 10% и в октябре на 7%.

По его словам, на 2024 год в бюджете предусмотрены средства исходя из официального прогноза роста средних зарплат на 10,5%, но по итогам первого квартала уже понятно, что темпы будут выше. Накануне при принятии поправок в бюджет Новосибирской области в резервный фонд были добавлены дополнительные средства.

«Летом будем принимать такие решения: в каком размере, с какой даты и сколько раз в году мы в этом году будем индексировать зарплаты», — заключил губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Андрей Травников поручил обеспечить ремонт дорог в соответствии с дополнительным финансированием.