«250 тысяч – это смешно»: красноярские депутаты одобрили повышение зарплаты мэру

Депутаты красноярского горсовета согласовали повышение зарплаты мэру Сергею Ерёмину с 250 до 300 тысяч рублей. По словам народных избранников, нынешняя сумма оплаты труда градоначальника является смешной.

Депутаты Красноярского городского совета депутатов проголосовали за повышение зарплаты мэра Сергея Ерёмина на внеочередной сессии 30 ноября. По решению парламентариев оплата труда Ерёмина увеличится на 20% — с 250 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Как отмечает местное издание «Проспект мира», за повышение зарплаты мэру проголосовали 23 депутата, трое выступили против. Были и воздержавшиеся.

По словам сторонников решения, «250 тысяч для главы города – это смешно» (цитата издания «Проспект мира»).

Повышение зарплаты мэру было одним из пунктов вопроса об изменении системы оплаты труда для 1,4 тыс. муниципальных служащих. Предполагается, что с 1 января фонд оплаты труда сотрудников муниципальных органов власти в Красноярске возрастёт на 10%. По словам первого вице-мэра Красноярска – руководителя департамента финансов Романа Одинцова, такая мера позволит регулярно премировать отличившихся работников.

Напомним, в мае сообщалось, что годовой доход губернатора Красноярского края Александра Усса вырос на треть.