«Сибантрацит» продал «Ростеху» и партнёрам угольный проект

Сделка по продаже 50% проектов Порт «Вера» и Огоджинское угольное месторождение заключена. Наследники Босова продали «Ростеху» и партнерам порт и угольный проект, тем самым завершив конфликт между акционерами из-за активов бизнесмена.

Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь» продали 50-% пакеты в проектах порта «Вера» и Огоджинского угольного месторождения компаниям ООО «Порт «Вера» Холдинг» и ООО «Огоджа», в составе учредителей которых значатся бизнес-структуры «Ростеха». Остальные 50 % проектов порта и месторождения принадлежат ООО «Огоджа» и ООО «Порт «Вера» Холдинг», в числе учредителей которых также есть бизнес-структуры «Ростеха». Таким образом, «Ростех» фактически получит полный контроль над портом и месторождением. Закрытие сделок планируется в ближайшее время, сообщает пресс-служба «Сибантрацита».

«Стороны урегулировали все взаимные претензии и отказались от предъявления любых претензий в отношении этих активов в будущем. В соответствии с достигнутыми договоренностями, все судебные процессы будут немедленно прекращены путем отзыва исков и заключения мировых соглашений. В рамках сделки урегулированы все споры и разногласия между Александром Исаевым и Группой «Сибантрацит», в том числе отказ от претензий в отношении доли в УК «ВостокУголь». Стороны продолжат сотрудничество на основе взаимовыгодных партнерских отношений», — отметили в пресс-службе.

Напомним, российский миллиардер и владелец «Сибирского антрацита» Дмитрий Босов ушел из жизни в начале мая 2020 года. Незадолго до смерти у бизнесмена произошел открытый конфликт с бизнес-партнерами, в том числе Александром Исаевым, бывшим совладельцем «ВостокУгля», который в апреле прошлого года оказался уволен со всех постов в компаниях, после чего он требовал вернуть ему 50% в УК «ВостокУголь».

В частности, Александр Исаев оспаривал продажу своей доли в размере 50% в уставном капитале ООО «УК «ВостокУголь», а ООО «Порт «Вера» Холдинг» в рамках call-опциона требовал от ООО «УК «ВостокУголь» продажи ему 16,7% в проекте Порт «Вера» по номинальной стоимости, аналогичное требование было предъявлено и по Огоджинскому угольному проекту. ООО «УК «ВостокУголь» и ООО «Разрез Восточный», в свою очередь, оспаривали обоснованность заявленных требований и смену генерального директора Порт «Вера», а также требовали возврата предоставленных займов.