6 мая стало известно о гибели одного из самых известных российских бизнесменов, миллиардера и владельца добывающего уголь в Новосибирской области «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова. Коммерсант был найден с огнестрельным ранением головы, рядом лежал пистолет. Знавшие Дмитрия Босова не верят, что прошедшего «алюминиевые войны» предпринимателя что-то могло сломать и рассказывают, каким его запомнили.

Дмитрий Верховод, директор ассоциации «Национальная платформа промышленной автоматизации»:

Для меня эта печальная новость стала большой неожиданностью. Не могу сказать, что я хорошо и близко знал Дмитрия Борисовича, но в конце девяностых – начале двухтысячных годов мы регулярно общались с ним. Он был не только выдающимся бизнесменом, но и интересным человеком. Выпускник «бауманки», физик, хорошо и разносторонне образованный человек, порядочный и внимательный к людям. Он обладал широким кругозором, с ним всегда было интересно общаться. У Дмитрия Босова всегда было море идей и проектов. Он мог позвонить в любое время и начать про что-то рассказывать, при этом с большим увлечением. В принципе, об этом говорит его послужной список. Он не был из разряда тех людей, которые что-то приватизировали в девяностые и «стригли» ренту. Он был предпринимателем инновационного склада. Очень важно, что он хорошо расстался со своим старшим партнером Львом Черным (известный бизнесмен, бывший «алюминиевый магнат» — «КС»). Была такая Trans World Group (TWG), в 90-е годы мощная промышленная группа, владеющая металлургическими комбинатами. Дмитрий Босов был одним из топ-менеджеров и младших партнеров. И когда они расходились с Львом Семеновичем, это прошло без конфликта. Дмитрий Босов получил свою долю и продолжил строить свой бизнес. С моей точки зрения это характеризует его, как очень порядочного человека.

Игорь Кузнецов, генеральный директор ЗАО «Фирма Фактор Лтд», создатель ГК «Фактор»:

Сложно оценивать, какой это был человек, тем более, как он ушел из жизни. Но в моем понимании это был очень позитивный и активный человек, с высокой стрессоустойчивостью. Он прошел 30 лет бизнеса, а за это время многое было, те же «алюминиевые войны»…Не думаю, что какие-то нынешние обстоятельства могли его сломать. Но это мое субъективное мнение. Дмитрий Босов был self-made человеком, который сам себя сделал. Мы с ним одну школу заканчивали в Барнауле, он, конечно моложе меня. После он закончил «бауманку» и фактически с нуля создал свой бизнес. Не было богатых родственников или родителей-спонсоров. Все сформировал он сам, связями, подходом. Мы познакомились с ним благодаря «Сибантрациту», по-моему, в 96-м году. В те времена предприятие добывало порядка 400 тыс. т угля, Босов увеличил эту цифру на два порядка, создав целую империю. В начале понятия экспорта в угледобыче практически не было, а сегодня уголь из Новосибирской области отгружается в большое количество стран. При этом он был социально ответственным бизнесменом, в том числе в плане создаваемых рабочих мест. Много делал для Новосибирской области, поддерживал спортивные команды. Тот же будущий ледовый дворец спорта, это и его заслуга в том числе. Дмитрий Босов был большим поклонником хоккея, сам выходил на лед.

Босов умел заглядывать далеко за горизонт и брался за проекты, которые многих «напрягали». Начиная от дублирующего тоннеля для БАМа (вторая очередь Северомуйского тоннеля, построить которую Дмитрий Босов предложил российским властям на условиях концессии – «КС») для увеличения пропускной способности на Восток и заканчивая совместным с «Роснефтью» проектом по строительству завода сжиженного природного газа на севере Ненецкого автономного округа. Шла разведка и планировалась добыча газа, причем месторождение уникальное. Там в 80-е годы произошла авария, факел горел где-то года полтора. Никак не могли с ним справиться и потушили в итоге локальным ядерным взрывом. Понятно, что все это не могло не привлечь такого неординарного человека, как Дмитрий Босов. Ему были присущи мощный интеллект и широкий кругозор, при этом он всегда стремился к получению результата. Умел дружить, начиная от «больших» людей – членов правительства, олигархов, заканчивая обычными, нетитулованными людьми. Для российского бизнеса уход Босова стал огромной потерей. Он был человек – созидатель.

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