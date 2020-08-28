Бывший партнер владельца «Сибирского антрацита» через суд вернул себе половину «Востокугля»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск бывшего бизнес-партнера владельца «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова Александра Исаева, требовавшего вернуть ему 50% в УК «Востокуголь».

О принятом решении сообщается на сайте арбитражного суда Московской области, резолютивная часть решения пока не опубликована. Как сообщает «Интерфакс», иск Александра Исаева был удовлетворен. Бизнесмен обратился в суд в мае текущего года. Он требовал признать недействительным договор о купле-продаже 50% акций ООО «УК Востокуголь», номинальной стоимостью 5 тыс. рублей, соответствующий договор был заключен между Александром Исаевым и соучредителем ООО «Аллтек» Олегом Шемшуком в апреле 2020 года. В материалах дела указано, что через две недели после регистрации сделки Олег Шемшук заявил о своем выходе из состава участников общества, в мае доля перешла к самому юрлицу. На основании этого Александр Исаев также добился ареста спорного пакета акций в рамках судебного разбирательства.

«Компания прокомментирует решение, когда оно будет предоставлено в полном объёме в письменной форме. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что данное решение будет обжаловано в установленном законом порядке», — сообщили «Континенту Сибирь» в компании «Востокуголь». Напомним, Александр Исаев и Дмитрий Босов являлись совладельцами «Востокугля». В начале апреля на сайтах «Сибирского антрацита» и «ВостокУгля» появились сообщения о том, что Исаев уволен со всех постов в компаниях. 6 мая Дмитрий Босов был обнаружен мертвым.

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