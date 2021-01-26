Новым мэром Норильска по итогам сессии горсовета стала «фигура согласия». Практически единогласно депутаты проголосовали за своего коллегу Дмитрия Карасева.

В Норильске прошла сессия горсовета. Главным вопросом повестки были выборы нового мэра. Практически все принявшие участие в сессии депутаты проголосовали за то, чтобы следующие пять лет северным городом управлял глава фракции «Единая Россия» и председатель комиссии норильского горсовета по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. Его кандидатуру одобрил 31 человек.

Еще один голос получил начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, остальные 4 претендента – ни одного. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в финал конкурса по отбору мэра Норильска вышли 6 человек.

Собеседники «Континента Сибирь» в красноярских политических кругах считают 39-летнего Карасева компромиссной фигурой, которую на посту главы города готов принять не только Норильск, но и краевая исполнительная власть.

«Основными критериями, на которые мы ориентировались в своем выборе стали — содержательность программ кандидатов, знание проблем территории и опыт их работы», – цитирует пресс-служба управления общественных связей администрации Норильска слова члена конкурсной комиссии, депутата горсовета Ларисы Непляхович.

Комментируя победу, Дмитрий Карасев подчеркнул, что «своей ключевой задачей и в целом главной задачей органов власти считаю – дать новую жизнь городу, укрепляя отношения с краевым центром и умело, в конструктивном диалоге с компанией «Норникель», использовать ее возможности в интересах всех жителей города».

Дмитрий Карасев родился в 1981 году. С 2004 работал специалистом в «Регистрационной палате». В 2007-2012 гг. – начальник отдела по управлению имуществом, руководитель аппарата генерального директора ОАО «Таймыргаз». В 2012 был советником заместителя директора ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2012-2015 – помощник главы Норильска. 2015-2017 – начальник управления делами норильского городского Совета депутатов. 2017-2021 – депутат норильского городского Совета.

Речь идет о второй попытке выбрать мэра крупнейшего промышленного центра Красноярского края. Первая закончилась отменой конкурса, когда 7 из 8 кандидатов отказались от борьбы. Предыдущий мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку в июле прошлого года на волне скандала с разливом нефтепродуктов. 19 октября 2020 экс-мэр приговорен к 6 месяцам исправительных работ за халатность.