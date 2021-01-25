Конкурсная комиссия по отбору главы Норильска даст возможность депутатам выбрать мэра из 6 кандидатов.

Завтра, 26 января, главным на сессии Совета депутатов Норильска станет вопрос о выборе нового мэра города. Конкурсная комиссия закончила свою работу 22 января и допустила к финалу 6 из 12 претендентов на должность. Один из кандидатов перед финальным заседанием комиссии сам отказался от борьбы.

Перед тем, как депутаты проголосуют за будущего мэра Норильска на следующие пять лет, все шесть кандидатов должны выступить с программной речью. Среди них первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, глава фракции «Единая Россия» Дмитрий Карасев, исполняющий обязанности мэра Норильска Николай Тимофеев, экс-глава Таймырского района Сергей Ткаченко, руководитель администрации Туруханского района Олег Шереметьев, начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, перечисляет интернет-газета newslab.ru.

«Континент Сибирь» сообщал, что норильские депутаты после встречи с куратором политического блока правительства Красноярского края Сергеем Пономаренко попросили не ограничивать их в выборе будущего мэра и дать возможность оценить все 12 кандидатур, подавших заявки. По словам единоросса Романа Сербина, предпочтительным для краевой власти кандидатом является Владислав Логинов.

Речь идет о второй попытке выбрать мэра крупнейшего промышленного центра Красноярского края. Первая закончилась отменой конкурса, когда 7 из 8 кандидатов отказались от борьбы. Предыдущий мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку в июле прошлого года на волне скандала с разливом нефтепродуктов. 19 октября 2020 экс-мэр приговорен к 6 месяцам исправительных работ за халатность.