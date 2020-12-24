Видны ли перспективы урегулирования обострившегося внутриэлитного конфликта в Красноярском крае? Как ситуация влияет на общественно-политическую обстановку в регионе и на устойчивость позиций губернатора? Какова роль главных участников в развитии событий?

Ключевые события

Несколько месяцев назад экологическая катастрофа в Красноярском крае обострила напряжение между российскими компаниями «Норникель» и «РУСАЛ». Результата в работе по регулированию «норильского кризиса» и восстановлению второго по значимости города в субъекте федеральные власти ждут от губернатора. Но ситуация усугубляется проблемой равноудаленности главы региона в бизнес-противостоянии. Александр Усс связан давним сотрудничеством с основателем алюминиевого гиганта «РУСАЛ» Олегом Дерипаской – крупным акционером «Норникеля». Дерипаска находится в затяжном корпоративном конфликте с председателем правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимиром Потаниным. Для ряда экспертов это является основанием для предположения: при решении политических и экономических вопросов с участием «Норникеля», Усс руководствуется прежде всего интересами одной из сторон. Что становится источником напряженности в отношениях краевой власти и руководства «Норникеля».

Новому витку спора Потанина – Дерипаски на фоне выборов мэра Норильска, а также участию в нем Александра Усса посвящен подробный материал «Континента Сибирь», опубликованный в октябре этого года.

В настоящий момент один из знаковых сюжетов, отмеряющих этапы внутриэлитного кризиса в Красноярском крае, – это ожидание диалога между «Норникелем» и региональным правительством, к которому участников событий подталкивает пристальное внимание Москвы. В октябре в северном городе побывала делегация Совета Федерации, после чего верхняя палата приняла постановление о модернизации Норильска. В рамках инициативы краевые власти вместе с «Норникелем» дорабатывают проект соглашения о социально-экономическом развитии города. Программа предполагает бюджет в 208 млрд рублей.Еще до аварии на ТЭЦ-3 «Норникель» заявлял о готовности выделить часть средств на обновление жилищной и коммунальной инфраструктуры Норильска. Правда, предыдущие договоренности о сотрудничестве между правительством края и «Норильским никелем» предполагали гораздо меньшие вложения. Теперь власти ждут, что корпорация вольет минимум половину требуемой для реализации нового соглашения суммы, которая пойдет на совершенствование социального, научного и технологического потенциала города.

Александр Усс не обошел эту тему на пресс-конференции по итогам года 23 декабря: «Справедливости ради надо сказать, что руководство компании вместе с нами было готово и до того обеспечить так называемую программу реновации жилого фонда. Это более 80 млрд рублей на 15 лет, но тем не менее мы считаем, что речь должна идти не только о реновации жилого фонда, но и о городе в целом – это дороги, детские сады, коллекторное хозяйство и многое другое. Именно поэтому в течение последующих месяцев такие споры и дискуссии у нас велись. И сейчас мы выходим, я с удовлетворением об этом говорю, на согласованное решение о том, что затраты на, так скажем, преображение города Норильска должны возрасти как минимум вдвое», – говорит губернатор.

Один из федеральных политических экспертов, знакомый с событиями в Красноярском крае и готовый оценить обстановку на условиях анонимности, считает показательным совещание по реновации Норильска, которое ранее провел Александр Усс. У некоторых наблюдателей возникли вопросы по части непредвзятости губернатора, настроя на конструктив и мягкий компромисс в диалоге с бизнесом. «Усс время от времени делает политические заявления в духе «я заставлю считаться», «верну» и так далее. Они направлены на демонстрацию того, что он всегда позиционировал себя неким защитником региона, который стоит над интересами любых ФПГ. Происходящее в последние три года (с момента его назначения, потом избрания) показывает, что это вовсе не так, что административный ресурс используется для продавливания корпоративных решений», – рассуждает собеседник «Континента Сибирь».

Политолог Александр Парфенов считает логичным ожидать, что руководство региона, где представлено большое количество финансово-промышленных групп, будет проводить политику равноудалённости: «Политику, при которой ни одна из представленных в крае компаний не будет иметь преференций на фоне своих коллег. Но мы видим некоторый перекос. В свете регулярной критики в адрес «Норильского никеля» со стороны губернатора, другие ФПГ получают весомую поддержку – имиджевую, медийную, идеологическую. Это выглядит несколько странно и необычно», – говорит эксперт.

Есть мнение, что «Норникель» ставят перед фактом, определяющим масштабы «социальных обязательств». У компании остается мало возможностей сказать свое слово по теме финансового участия в судьбе Норильска. Это не способствует снижению политического напряжения.

Александр Парфенов напоминает, что раньше руководители региона отмечали огромный вклад «Норильского никеля» в социально-экономическое развитие Норильска, Таймыра и всего Красноярского края. Эксперт считает нынешнюю позицию Александра Усса противоречивой. Он не исключает, что этому есть причины, о которых не говорят публично. Он акцентирует внимание на том, что в общественно-политическом пространстве все слышнее голоса тех, кто говорит: «Норильский никель» должен и даже обязан содержать, обновлять инженерные коммуникации муниципалитета. «В чём-то с этим можно согласиться: без города компания нежизнеспособна, равно как и город без неё. Но хотел бы отметить: «Норильский никель» исправно платит налоги в местный, федеральный и региональный бюджеты. Доля отчислений компании в краевом бюджете сейчас на уровне 36 %, около 104 миллиардов рублей. В Норильск от этого объёма возвращается лишь 10 %, а в прошлом году – 5 %», – рассуждает Парфенов.

В последний месяц открытые столкновения между главными фигурантами противостояния прекратились,конфликт перешел в непубличную плоскость.По мнению политического аналитика Александра Чернявского, спорных тем немало. Вероятно, и вокруг сумм, определяющих объемы финансового участия «Норникеля» в реновации города, идет жесткий непубличный торг. Но в конце концов, соглашение между исполнительной властью края и корпорацией должно продемонстрировать, есть ли движение сторон навстречу друг другу – пусть с подачи и под надзором федерального центра. «На мой взгляд, если документ станет реальной дорожной картой с четкими обязательствами (в том числе, и финансовыми) сторон, он ляжет в основу холодного, но все же перемирия между руководством края и «Норникелем». Главное, чтобы участники не просто пожали руки под камеры, а вернулись к конструктивному сотрудничеству. Губернатор Александр Усс и президент корпорации Владимир Потанин, несмотря на все противоречия, должны как можно быстрее достичь политической договоренности. Противостояние вредит всем», – подчеркивает аналитик в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь».

Во время итоговой пресс-конференции Александр Усс прокомментировал вопрос о «личных взаимоотношениях» с Владимиром Потаниным. Губернатор начал с того, что не нужно путать конфликтность и принципиальность. «Государственный подход…принципиальность и государственное решение не надо путать с конфликтом. Как известно, божий дар и яичница –разные вещи. Надеюсь, на личные отношения это никак не повлияло…Как известно, важно не только чрезвычайное происшествие, важна реакция на него. И я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы эта реакция была по-настоящему государственной и адекватной», – сказал Усс.

Время до весны

По сведениям Александра Чернявского, Усс и его первый заместитель, курирующий внутреннюю политику, Сергей Пономаренко в последние недели проявляют активность в общении с руководящим составом «Норникеля». «Речь идет, в том числе, и о переговорах в Москве с топ-менеджерами компании. По моей информации, с июля по октябрь особых контактов между руководством края и представителями «Норникеля» практически не было. В Сером доме говорят: губернатор готов был в любой момент встретиться с Потаниным. Так как о такой встрече пока ничего не слышно, выводы делайте сами. Но и сведений о том, что «Норникель» отказался встречаться нет. Это дает определенную надежду на урегулирование конфликта», – рассуждает политолог.

На пресс-конференции 23 декабря Усс упомянул, что на прошлой неделе говорил с Потаниным по телефону.

Александр Парфенов считает: диалог между краевыми властями и корпорацией идет сложно. «Насколько я могу судить по информации из открытых источников, «Норникель» занимает довольно конструктивную позицию, демонстрирует открытость, готовность к диалогу и обсуждению накопившихся проблем. В том числе экологических и касающихся реновации», – говорит политолог.

История взаимоотношений власти и бизнеса в Красноярском крае безусловно завязана и на выборы мэра Норильска – крупнейшего промышленного центра региона. Очередная серия в развитии сюжета может выйти на передний план в начале следующего года – финал отбора главы северного города намечен на 22 января. В конце ноября депутаты запустили повторную попытку провести конкурс на мэрский пост, до 28 декабря потенциальные участники подают заявки. Окончательный список номинантов продемонстрирует прогресс (или наоборот) в диалоге между основными действующими лицами красноярского кризиса.

Александр Чернявский предполагает: основной состав конкурсантов на пост главы Норильска может фигурировать в переговорах как один из пунктов «пакетного соглашения». В итоговом пакте, по мнению собеседника «Континента Сибирь», может быть закреплена компромиссная сумма, которую корпорация направит на реанимацию Норильска – в обмен на то, «чей человек» все-таки сядет в кресло мэра.

Некоторые аналитики в разговоре с «Континентом Сибирь» полагают, что федеральный центр в данном случае предпочитает позицию над схваткой. Политолог Сергей Комарицын считает показательным, например, декабрьское интервью «АИФ на Енисее» с главой департамента региональных исследований прокремлевского Фонда развития гражданского общества Виталием Ивановым. Эксперт ФоРГО подчеркивает, что сегодняшняя внутриэлитная напряженность в крае все же далека от «войн», которые сотрясали регион 1990-х – начале 2000-х. Сергей Комарицын солидарен с коллегой: «На фоне общего политического процесса в стране, противостояние в Красноярском крае – буря в стакане воды», – уверен собеседник «Континента Сибирь.

Другие политические наблюдатели напоминают, что события разворачиваются в преддверии выборов в Госдуму. Так что сейчас всем сторонам – и бизнесу, и краевой власти – не с руки раздражать федеральный центр и слишком долго искать путь к компромиссам. «За происходящим пристально наблюдает администрация президента. Ей совершенно не нужны никакие напряженности между руководством региона и одной из ведущих корпораций, определяющих экономическую и политическую обстановку как минимум на Севере края», – подчеркивает Александр Чернявский.

Нет единодушия в оценке экспертов насчет того, как ситуация в Красноярском крае отражается на устойчивости позиций губернатора. Наблюдатели обратили внимание на ноябрьское исследование от «Института социального маркетинга», посвященное политической атмосфере в регионе. ИНСОМАР отмечает отрицательную динамику рейтинга Александра Усса в общественном восприятии. «Ключевыми проблемами неэффективного руководства называют плохую экологию (63%), некачественные дороги (54%), бедственное здравоохранение (49%). Крайне негативно воспринимаются действия А.Усса в ситуации с лесными пожарами 2019 года. Критическое отношение к А.Уссу наиболее заметно в Красноярске и Норильске: 56% и 58% отрицательных оценок соответственно», – фиксируют опросы агентства.

В разделе «середняков» держит Усса декабрьский рейтинг влияния глав субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК возглавляет член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов). При этом авторы исследования обращают внимание на нисходящий тренд: губернатор Красноярского края переместился вниз с 40 на 46 место на фоне «масштабной негативной информационной волны в федеральных медиа».

Сергей Комарицын также упоминает об «информационных всплесках» в СМИ и телеграм-каналах. Но с его точки зрения они не особо бьют по позициям Усса. «Ему не угрожает отставка по крайней мере до 2023 года, когда заканчивается его губернаторский срок», – уверен политолог. Александр Чернявский согласен: сейчас Москва на стороне Усса. Но, подчеркивает: если конфликт затянется до весны, возникнут вопросы и к руководству региона.

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