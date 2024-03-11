Новосибирское ГКУ «Арена» требует более 7 миллиардов с генподрядчика ЛДС

Курируемое правительством региона и минстроем ГКУ «Арена» обратилось в арбитраж с требованием взыскать с генподрядчика нового ЛДС более 7 млрд рублей.

Согласно данным арбитражного суда Новосибирской области, в понедельник зарегистрированы три иска ГКУ «Арена» к московской компании «Элинальфа». Самый крупный иск составил более 6,5 млрд рублей, два других – 135,6 млн рублей и более 381 млн рублей. Дата рассмотрения исков пока не назначена, также пока неизвестна суть претензий заказчика строительства ледового дворца спорта на улице Немировича-Данченко.

Предыдущий иск «Арены» к «Элинальфа», на более 91 млн рублей, был принят к ЛДС производству новосибирскими судьями 7 марта. В определении уточняется, что речь идет о взыскании штрафных санкций по госконтракту.

Новый ЛДС должен был быть возведен еще в 2022 году, к так и не состоявшемуся Молодежному чемпионату мира по хоккею. Из-за срыва сроков сдачи спортивного сооружения открыли его лишь в конце лета прошлого года, что привело к штрафам и взысканиям с генподрядчика.

Согласно сервису Rusprofile, московская компания «Элинальфа» с уставным капиталом в миллион рублей была зарегистрирована еще в 2005 году. В конце февраля появились данные о том, что в отношении 21 объекта имущества компании (практически все – транспортные средства) применены обеспечительные меры, кроме того, по решению налоговой, у компании приостановлены операции по счетам.