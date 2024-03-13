Кассация одобрила решение о возврате проданного имущества «Тяжстанкогидропресса»

Кассация оставила в силе решения предыдущих судов о возвращении банкротившемуся «Тяжстанкогидропрессу» десятков станков, проданных по заниженной цене.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, который вынес решение по сомнительной сделке. Согласно материалам дела, в 2018 году руководство «Тяжстанкогидропресса» продало сервисному металлоцентру «Стиллайн» 44 единицы оборудования за сумму около 9,4 млн рублей. Кроме того, «Стиллайн» продал 37 единиц оборудования завода компании «ТСГП Поковка».

«Тяжстанкогидропресс» тогда возглавлял Николай Степакин, являвшийся учредителем СМЦ «Стиллайн», которое, по данным арбитража, также аффилировано с «ТСГП Поковка». Осенью 2010 года в «Тяжстанкогидропрессе» было введено наблюдение, однако предприятие в итоге вышло из банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами. Новое руководство завода оспорило сомнительную сделку своих предшественников. По оценке экспертов, реальная стоимость проданных в 2018 году станков составляла 86,7 млн рублей. Таким образом, сумма сделки была признана «значительно заниженной», суд обязал «Стиллайн» вернуть «Тяжстанкогидропрессу» 44 единицы оборудования.

Николай Степакин и «ТСГП Поковка» обжаловали решения в апелляции и кассации, указывая, в частности, что их аффилированность не доказана. Напомним, уголовное дело в отношении Николая Степакина и его предшественника на посту гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Виктора Арановского сейчас рассматривает суд. Топ-менеджерам вменяют хищение оборудования завода и растрату на миллиард рублей.

Однако кассационная инстанция в итоге оставила жалобу Николая Степакина и «ТСГП Поковка» без удовлетворения, а решение предыдущих инстанций — без изменения.