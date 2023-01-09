Генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске не удалось оспорить штраф за срыв сроков

Суд оставил в силе решение о штрафе гендиректору компании «Элинальфа», возводившей ледовую арену на левом берегу Оби в Новосибирске. За срыв сроков работ глава организации заплатит 106 миллионов рублей.

Штраф выписан гендиректору компании Алексею Грибану, уточнили в Кировском районном суде Новосибирска 9 января.

«По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тыс. 604 рубля 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, работы по строительству объекта к 1 сентября 2022 года были выполнены лишь на 46%, в результате чего было освоено 3,6 млрд руб. Объём невыполненных работ, соответственно, составил 54%, неосвоенными остались 4,4 млрд руб.

Напомним, что гендиректор ООО «Элинальфа» был оштрафован на 106 млн руб. по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ – «неисполнение предусмотренных контрактом обязательств». Решение было вынесено в начале ноября 2022 года.

Претензии к генподрядчику из-за срыва сроков также предъявил заказчик работ, ГКУ «Арена». В октябре 2021 года организация потребовала взыскать с ООО «Элинальфа» пени на суммы 24,1 млн руб. и 17,1 млн руб. В декабре 2022 года по решению апелляционного суда соответствующие заявления были частично удовлетворены.