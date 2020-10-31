Кандидаты на пост мэра Норильска отказались от участия в конкурсе

Запланированный на 30 октября конкурс по отбору кандидатов на должность главы Норильска не состоялся – семь из восьми ранее заявившихся на него кандидатов отказались от предвыборной борьбы.

О несостоявшемся конкурсе на должность мэра Норильска сообщили в пресс-центре правительства Красноярского края. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города был запланирован на 30 октября. Из Красноярска в Норильск была направлена конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя правительства края Анатолием Цыкаловым. На должность главы города Норильска претендовали восемь кандидатов. Однако накануне несколько претендентов на должность мэра отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию.

В связи с отказом кандидатов от участия в выборах главы Норильска сегодня принято решение признать конкурс несостоявшимся. Новый конкурс пройдет в установленные положением о конкурсе сроки. «Краевые власти заинтересованы в том, чтобы легитимная муниципальная власть в Норильске была сформирована в ближайшее время», — цитирует пресс-служба Анатолия Цыкалова. Представитель краевой власти также отметил «снижение качества муниципального управления в городе за последнее время». В Норильске непростая эпидемиологическая обстановка, до настоящего времени не получены паспорта к отопительному сезону, критичная ситуация с жилым фондом, есть множество иных требующего немедленного решения вопросов», — сказал Анатолий Цыкалов.

Напомним, Городской совет Норильска принял отставку мэра города Рината Ахметчина 28 июля текущего года. Исполняющим обязанности градоначальника стал вице-мэр Николай Тимофеев.

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