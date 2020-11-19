«Институт социального маркетинга» изучил социально-политическую обстановку в Красноярском крае в преддверии нового электорального цикла.

Компания «ИНСОМАР» подготовила работу, посвященную политической обстановке в Красноярском крае накануне избирательной кампании 2021. В следующем году жители региона будут голосовать не только за депутатов Госдумы, но и за состав регионального парламента.

На основании интернет-аналитики и соцопроса в октябре-ноябре 2020 агентство пришло к выводу, что политическое доминирование в крае сохраняет «Единая Россия», ее ближайший конкурент – ЛДПР (33 % против 19 % соответственно). На третьем месте КПРФ (14 %).

«Патриоты России», по данным исследования, могут рассчитывать на 1 % поддержки. Эта партия в регионе близка к арестованному авторитетному бизнесмену Анатолию Быкову. Накануне его задержания источники «Континента Сибирь» говорили, что он собирался принять участие в съезде партии «Родина».

Агентство также отмечает отрицательную динамику позиций губернатора Александра Усса. «51% респондентов оценивает работу главы региона как безусловно или скорее плохую, 54% ему не доверяют, 51% хотели бы видеть другого политика во главе края», – говорится в пояснении к исследованию.

«ИНСОМАР» также обращает внимание на заметный протестный потенциал населения Красноярского края: 25 % опрошенных «готовы лично выйти на акции и с одобрением относятся к протестам в России».

Сильный эмоциональный отклик респондентов вызывают проблемы экологии. По информации агентства, больше всего жителей беспокоит массовая вырубка леса (46%), загрязненность воздуха (45%), неэффективное решение вопросов утилизации мусора и рост числа нелегальных свалок (42%).

Исследование «ИНСОМАР» в соцсетях прокомментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Надо сказать, я стартово с симпатией воспринял назначение Александра Усса. Тот редкий случай, когда губернатором стал человек, который хотел занять этот пост. Причем именно в том регионе, где и хотел. И по многим основаниям вполне эту позицию заслужил. И местный, как тщетно мечтали жители края двадцать лет. В то же время негативной информации из края поступает все больше. Так бывает: играющий тренер вышел на поле и у него все стало чуть иначе, чем казалось со скамейки… Понятно, что край сложный и капризный. Но социологи скорее подтверждают, что что-то идет не так».

ООО «ИНСОМАР» специализируется на политических, маркетинговых, социально-экономических исследованиях и консалтинге. На официальном сайте компании выложены материалы, посвященные выборам губернатора Камчатского края, отношении россиян к президенту, москвичей — к поправкам в Конституцию и так далее. По данным ресурса «Синапс», наиболее крупный заказчик на работы агентства – главное управление территориальной политики Московской области.

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