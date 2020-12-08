Самого неудачливого сибирского губернатора определили эксперты рейтинга влияния

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам ноября. В число губернаторов, которые потеряли больше всего позиций, попали руководители трёх сибирских регионов.

Почти на 10 строчек в рейтинге «упал» губернатор Омской области Александр Бурков. Он оказался на 71 месте, в то время как месяц назад был на 64-м. По мнению экспертов, на потерю его позиций повлиял инцидент с машинами скорой помощи, которые подъехали к зданию областного правительства с непринятыми в больницах «тяжёлыми» «ковидными» пациентами в конце октября.

Ощутимо потерял позиции и глава Красноярского края Александр Усс. Он «упал» с 40 на 46 место. Эксперты связывают это с рядом событий, которые начались с обвинения экс-мэра Норильска Рината Ахметчина в адрес краевых властей в недостоверности статистики по заболеваемости COVID-19 в июле и закончились переносом конкурса на его место в октябре, когда кандидаты массово отозвали документы. Кроме того, весной на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошёл разлив топлива, что усилило негативную информационную волну.

Также в рейтинге «упал» губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он занял 30 место после 29-го.

А вот поднялись в рейтинге глава Иркутской области Игорь Кобзев (с 30 на 25 место), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 35 на 31), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 73 на 68), губернатор Алтайского края Виктор Томенко (с 77 на 69), глава Респубоики Тува Шолбан Кара-оол (с 84 на 81) и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (с 85 на 82).

Ранее сообщалось о том, что спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив попал в тройку лидеров рейтинга «Медиалогии» по итогам сентября.

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