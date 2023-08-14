Кто из глав сибирских регионов проводит самую яркую избирательную кампанию?

По данным «Минченко консалтинг», новым лидером Сибирского федерального округа в рейтинге устойчивости руководителей регионов стал врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Глава Хакасии Валентин Коновалов по традиции занимает место аутсайдера, но это не мешает ему проводить яркую избирательную кампанию.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил новый рейтинг устойчивости глав российских регионов. В докладе, в частности, отмечается особая значимость осенних региональных выборов в контексте предстоящей президентской кампании 2024 года: «У Кремля есть возможность протестировать потенциальные месседжи президентской кампании, а также определить на основе результатов Единого дня голосования-2023 (ЕДГ) потенциально проблемные регионы, которым необходимо уделить дополнительное внимание».

Традиционно проблемным среди сибирских субъектов Российской Федерации в последние годы остается Республика Хакасия. В новом исследовании выборы в Хакасии классифицированы как «отдельный кейс самой конкурентной кампании». Эксперты отмечают, что действующий глава Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов, в течение большей части своего губернаторского срока не придававший большого значения вопросам коммуникации с жителями, в предвыборный период значительно усилил публичную линию агитации. Также губернатор Хакасии получил предвыборный бонус в виде поддержки аксакала местных элит, спикера Верховного совета республики Владимира Штыгашева, вышедшего из «Единой России». Главный оппонент Коновалова, кандидат «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Сергей Сокол «ведет ресурсную активную кампанию, пользуется поддержкой федеральных элит и адаптирует образ под чаяния избирателя».

Кампания нового лидера рейтинга устойчивости глав сибирских регионов, главы Красноярского края Михаила Котюкова отнесена в докладе к типу «яркие кампании врио губернаторов». Как отмечают авторы исследования, Котюков использует федеральный опыт для продвижения масштабных проектов в Красноярском крае: «На ПМЭФ-2023 удалось заключить крупные соглашения с Роснефтью и Россетями. Приезд Михаила Мишустина в Норильск позволил актуализировать роль города в качестве образцовой территории арктического развития, которая станет ориентиром для реновации опорных городов Арктики».

Яркой, по утверждению экспертов, является кампания ещё одного лидера рейтинга в СФО. «Вовлеченность в прямую коммуникацию с жителями и высокий уровень федерального лоббизма отличает врио губернатора Омской области Виталия Хоценко от своего предшественника на посту. Более того, Хоценко уделяет особое внимание продвижению Омской области как ключевого промышленного центра Западной Сибири», — отмечено в докладе.

Губернатор Томской области Владимир Мазур удерживает высокую политическую устойчивость, несмотря на то, что в регионе существует риск нарастания внутриэлитного конфликта из-за сложностей с назначением нового мэра Томска. В «зеленую зону» рейтинга поднялся губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев за счет федерального лоббизма больших проектов региона, даже вопреки тому, что его кампания отнесена к типу «дежурные административные кампании». Позиции губернатора Алтайского края Виктора Томенко усилились за счет уверенного аграрного лоббизма региона через профильную комиссию Госсовета. «Зеленую зону» рейтинга устойчивости покинул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за конфликтной предвыборной кампании в заксобрание региона.

Также коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» в своем исследовании отмечает, что агитационная кампания действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова «претендует на звание самой банальной и скучной кампании сезона», хотя могла стать одной из самых конкурентных в случае участия в выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя. «Во внутриэлитном поле сохраняется тлеющий конфликт из-за отмены прямых выборов мэра Новосибирска, что может спровоцировать протестное голосование в крупнейшем городе Сибири», — замечают авторы исследования.

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