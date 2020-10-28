Скорая помощь в Омске начала свозить «ковидных» больных к зданию минздрава

Министерство здравоохранения Омской области начало служебное расследование в связи с произошедшим накануне вечером инцидентом – кареты скорой помощи из-за нехватки мест в больницах начали свозить «ковидных» пациентов к зданию минздрава.

Инцидент произошел в минувший понедельник, в районе 22 часов по местному времени. К зданию омского минздрава подъехали три машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим сотрудникам минздрава врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. По данным омских СМИ, в числе больных была 70-летняя женщина с 80-% поражением легких, больницы не принимали ее порядка 12 часов, медики израсходовали четыре баллона кислорода.

«Пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование», — цитирует официальное сообщение регионального минздрава сообщество «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также отмечается, что «работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль».

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