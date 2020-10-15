Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив попал в тройку лидеров рейтинга «Медиалогии»

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив занял третью строчку рейтинга сайта «Медиалогия» по итогам сентября. В течение месяца он чаще всего упоминался в СМИ наряду с другими лидерами законодательных органов РФ.

В рейтинге учитывалась упоминаемость в СМИ всех 85 глав законодательных органов субъектов Российской Федерации. Опередили спикера новосибирского Заксобрания Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).

На сайте «Медиалогия» отметили такие события с участием спикера, как его единогласное переизбрание на первой сессии Заксобрания нового созыва и поддержка его кандидатуры со стороны губернатора и всех фракций, а также встреча Андрея Шимкива и главы региона Андрея Травникова с представителями политических партий, прошедших в парламент по итогам выборов.

В первой десятке рейтинга Андрей Шимкив находился с начала года.

Напомним, в июле в тройку лидеров «Медиалогии» среди глав регионов СФО попал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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