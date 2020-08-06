В июльском рейтинге компании «Медиалогия» среди глав регионов Сибирского федерального округа отличились врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, ставший вторым губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Кузбасса Сергей Цивилев, которому досталась «бронза».

В июле деятельнось Игоря Кобзева была отмечена по данным «Медиалогии» 10673 упоминаниями в информационном пространстве. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в этом месяце упоминался 6299 раз, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — 5384 раза.

Кроме того, Игорь Кобзев и Андрей Травников вошли в общероссийский ТОП-20 рейтинга «Медиалогии» — глава Иркутской области стал 11-м, а губернатор Новосибирской области занял 20 место, поднявшись сразу на восемь пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

Главы регионов Сибирского ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 10 673 61 775,2 2 +2 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 6 299 43 576,0 3 +2 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 5 384 28 581,5 4 -2 УСС Александр Викторович Красноярский край 5 085 24 076,8 5 +1 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 4 721 21 571,1 6 -3 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 3 024 18 661,0 7 +1 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 2 495 17 461,4 8 +1 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 714 10 416,1 9 -2 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 197 6 830,0 10 0 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 231 6 479,2

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.