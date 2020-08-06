Андрей Травников попал в ТОП-3 рейтинга «Медиалогии»

Валерий Иванов
 
фото Валерия Иванова

В июльском рейтинге компании «Медиалогия» среди глав регионов Сибирского федерального округа отличились врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, ставший вторым губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Кузбасса Сергей Цивилев, которому досталась «бронза».

В июле деятельнось Игоря Кобзева была отмечена по данным «Медиалогии» 10673 упоминаниями в информационном пространстве. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в этом месяце упоминался 6299 раз, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — 5384 раза.

Кроме того, Игорь Кобзев и Андрей Травников вошли в общероссийский ТОП-20 рейтинга «Медиалогии» — глава Иркутской области стал 11-м, а губернатор Новосибирской области занял 20 место, поднявшись сразу на восемь пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

Главы регионов Сибирского ФО:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 673

61 775,2

2

+2

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 299

43 576,0

3

+2

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 384

28 581,5

4

-2

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5 085

24 076,8

5

+1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский

край

4 721

21 571,1

6

-3

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

3 024

18 661,0

7

+1

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 495

17 461,4

8

+1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 714

10 416,1

9

-2

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

1 197

6 830,0

10

0

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 231

6 479,2

 

 

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