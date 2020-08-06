В июльском рейтинге компании «Медиалогия» среди глав регионов Сибирского федерального округа отличились врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, ставший вторым губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Кузбасса Сергей Цивилев, которому досталась «бронза».
В июле деятельнось Игоря Кобзева была отмечена по данным «Медиалогии» 10673 упоминаниями в информационном пространстве. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в этом месяце упоминался 6299 раз, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — 5384 раза.
Кроме того, Игорь Кобзев и Андрей Травников вошли в общероссийский ТОП-20 рейтинга «Медиалогии» — глава Иркутской области стал 11-м, а губернатор Новосибирской области занял 20 место, поднявшись сразу на восемь пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.
Главы регионов Сибирского ФО:
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 673
|
61 775,2
|
2
|
+2
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 299
|
43 576,0
|
3
|
+2
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 384
|
28 581,5
|
4
|
-2
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5 085
|
24 076,8
|
5
|
+1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский
край
|
4 721
|
21 571,1
|
6
|
-3
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
3 024
|
18 661,0
|
7
|
+1
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 495
|
17 461,4
|
8
|
+1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 714
|
10 416,1
|
9
|
-2
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
1 197
|
6 830,0
|
10
|
0
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 231
|
6 479,2