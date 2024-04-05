Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» составили рейтинг российских регионов с наивысшим уровнем комфорта городской среды. Лидером, по итогам исследования, стала Москва, а вот Новосибирская область напротив, оказалась в десятке аутсайдеров.

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» проанализировало показатели регионов РФ по качеству городской среды. Основой для рейтинга, как сообщается, стали данные сайта индекс-городов.рф. На данном ресурсе, который является частью Нацпроекта «Жилье и городская среда», отображаются результаты индекса качества городской среды российских регионов, который формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Новосибирская область, по данным рейтинга, оказалась в десятке регионов с наихудшими показателями, заняв второе место по количеству набранных баллов (больше — лучше). Результат региона по итогам 2023 года составил 178 баллов при возможном максимуме в 360 (для сравнения, у лидера рейтинга — Москвы — 304 балла). За 2023 год Новосибирская область, по оценке федерального министерства, смогла прибавить 7 баллов. В своеобразном топе худших отметились и другие регионы Сибирского федерального округа (СФО): Иркутская и Омская области набрали 172 и 171 балл соответственно, а республика Тува показала результат в 164 балла, оказавшись на третьем месте с конца и «уступив» только Забайкальскому краю и Якутии.

В группу условных «середнячков» из субъектов СФО попали Красноярский (192 балла) и Алтайский (190 баллов) края, Томская и Кемеровская области (197 и 186 баллов соответственно), а также республика Хакасия (195 баллов). Страница с результатами республики Алтай на сайте, к сожалению, не отображается корректно.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург (270 баллов) и Московская область (231 балл). Кроме этого, в десятку лучших вошли Тюменская, Ярославская, Нижегородская, Ленинградская, Мурманская и Калининградская области, республики Адыгея и Чувашия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Новосибирск оказался в числе лидеров по качеству городской среды среди российских городов-миллионников. Однако, как видно, результаты Новосибирской области в целом являются не столь обнадеживающими.