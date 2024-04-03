УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) вошла в список из 10 крупных российских компаний, которые лидируют по эффективности и качеству управления своими производственными отходами. Рейтинг составлен агентством RAEX на основе исследования деятельности отечественных корпораций в рамках подготовки ежегодного ESG-рэнкинга.

При составлении рейтинга эксперты учитывали качество корпоративных политик и программ в области управления отходами, оценку валовых и удельных показателей образования отходов, а также долю их повторного использования. Помимо этого, методика оценивает практику компаний по обращению с отходами и верификацию профильных данных.

Эксперты отметили, что за последние пять лет КРУ удалось снизить на 21% отходы от производства на единицу продукции, а объем повторно используемых отходов вырос на 15,5%. Также компания ежегодно раскрывает в своей отчетности информацию о лучших практиках и проделанной работе в данном направлении. Эти и другие результаты обеспечили ей высокую оценку — 93,9 балла и 8 место в ТОП-10 среди российских компаний.

«Следование принципам устойчивого развития остается стратегическим приоритетом нашей компании, особенно в вопросах экологической ответственности. Сегодня УК «Кузбассразрезуголь» применяет наилучшие доступные технологии для снижения воздействия на окружающую среду, а в разработке некоторых из них участвует наравне с учеными. Такой подход позволяет нам добиться значимых и, что самое главное, измеримых результатов, что подтверждает высокая оценка авторитетного экспертного сообщества», – прокомментировал директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.