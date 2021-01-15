Норильские депутаты попросили не ограничивать горсовет в выборе будущего мэра и дать возможность оценить все 12 кандидатур, подавших заявки на этот пост.

Сегодня, 15 января, первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко встретился с депутатами городского Совета Норильска. После этого единоросс Роман Сербин на своей странице в соцсети рассказал о нюансах разговора с куратором внутренней краевой политики. По его словам, Сергей Пономаренко ознакомил горсовет с биографией одного из кандидатов – первого вице-мэра Красноярска Владислава Логинова. «Особых заслуг и преимуществ перед «соперниками» у представленного кандидата я не увидел. Но, по логике региональных властей, вместе с опытом и заслугами претендентов на пост главы города, важным для края критерием является «близость» кандидата к краевой власти и губернатору. По мнению выступающего, это позволит оперативно решать проблемы Норильска», – написал депутат.

Также сегодня корреспондент «Таймырского телеграфа» попросил рассказать об итогах встречи с Сергеем Пономаренко руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Дуброва. Тот отметил, что основным пунктом повестки стал вопрос выборов главы Норильска.

На встрече депутаты обратились к Пономаренко и членам конкурсной комиссии с инициативой о допуске всех кандидатов в мэры Норильска к голосованию на сессии горсовета депутатов 26 января. «Практически половина кандидатов не знакомы депутатам, мы их не видели в глаза, и, чтобы принять важное, взвешенное решение, депутатам лучше познакомиться с каждым кандидатом и его программой. Депутатский корпус – за демократическую процедуру выборов. Поэтому была озвучена просьба содействовать в допуске на голосование на сессии всех 12 кандидатов», – передает издание слова Дуброва.

Речь идет о второй попытке выбрать мэра крупнейшего промышленного центра Красноярского края. Первая закончилась отменой конкурса, когда 7 из 8 кандидатов отказались от борьбы.

В конце декабря 2020 заявки на новый конкурс, помимо Владислава Логинова, подали три норильских депутата: глава фракции «Единая Россия» Дмитрий Карасев, его коллега по ЕР, заместитель генерального директора ООО «Северная вода» Денис Каминский, депутат от ЛДПР Александр Горбунов, а также исполняющий обязанности мэра Норильска Николай Тимофеев, экс-глава Таймырского района Сергей Ткаченко, руководитель администрации Туруханского района Олег Шереметьев, генеральный директор «Управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск» Виктор Калинин, начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, завотделом «Дворца творчества детей и молодёжи» Олег Хабалов, бизнесмен Николай Мусаткин и Иван Сергеевич Дьяченко (первого вице-президента—операционного директора ПАО «ГМК «Норильский Никель» зовут Сергей Дьяченко).

Конкурсная комиссия проведет «отсев» кандидатов 22 января. 26 января пройдет сессия горсовета Норильска, где депутаты проголосуют за будущего мэра северного города.