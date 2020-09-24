Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов заболел коронавирусом

Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя губернатора Кемеровской области – министра финансов Кузбасса Игоря Малахова. Как сообщили в пресс-службе правительства, его ведомство продолжает работать в штатном режиме.

О том, что у вице-губернатора, министра финансов Кузбасса Игоря Малахова диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство 24 сентября. Отмечается, что среди других сотрудников регионального минфина больше никто не заболел.

«Министерство финансов Кузбасса работает в штатном режиме», — приводит агентство слова сотрудника пресс-службы правительства региона.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у других членов правительства Кузбасса, в том числе у руководителя регионального минздрава Михаила Малина.

На днях коронавирус подтвердился также у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в связи с чем он начал работать в дистанционном режиме.

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