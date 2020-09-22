Губернатор Алтайского края ушёл на «дистанционку» из-за заражения коронавирусом

Глава Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом – такой результат показал соответствующий тест. В ближайшее время губернатор будет работать дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, тест губернатора Виктора Томенко на COVID-19 оказался положительным. В связи с этим с 22 сентября глава региона будет находиться дома на амбулаторном лечении, а его работа продолжится в дистанционном режиме.

«Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10 — 14 дней», — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

В краевом правительстве также отметили, что Виктор Томенко обратился к жителям региона с просьбой соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции.

В июле глава региона уже отправлялся на самоизоляцию. Тогда у нескольких членов правительства Алтайского края, с которыми тесно взаимодействовал губернатор, подтвердился коронавирус. В дистанционном режиме Виктор Томенко работал неделю.

Ранее сообщалось о том, что глава Республики Тува Шолбан Кара-оол выписался из госпиталя в Москве, где он лечился от коронавирусной инфекции.

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