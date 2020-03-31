Российские эпидимиологи создали новый высокоточный тест на коронавирус

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Новый тест, созданный российскими учеными, соответствует всем современным требованиям и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также от MERS-Cov.

Тест уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года был зарегистрирован для его использования в Российской Федерации.

Напомним, группа, созданная при СО РАН, займется оценкой и продвижением продуктов и технологий, а также моделированием эффективности мер борьбы с вирусами.

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