Российские эпидимиологи создали новый высокоточный тест на коронавирус

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Новый тест, созданный российскими учеными, соответствует всем современным требованиям и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также от MERS-Cov.
Тест уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года был зарегистрирован для его использования в Российской Федерации.
Напомним, группа, созданная при СО РАН, займется оценкой и продвижением продуктов и технологий, а также моделированием эффективности мер борьбы с вирусами.