СО РАН поможет с выпуском убивающих вирус наномасок

Созданная при Сибирском отделении РАН межведомственная рабочая группа займется лоббированием отечественных разработок, способных помочь в борьбе с COVID-19.

Группа была создана в конце минувшей недели, первое заседание прошло под председательством директора ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Фундаментальной и трансляционной медицины», ученого-генетика и академика Михаила Воеводы. Как рассказала ответственный секретарь группы Ольга Дорохова, группа займется оценкой и продвижением продуктов и технологий, а также моделированием эффективности мер борьбы с вирусами. В первый пакет разработок, внедрение которых группа планирует ускорить с помощью «технологического лифта», вошли инновационные медицинские маски и РНК-вакцина.

Маски, которые готов выпускать институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, изготовлены из мельтаблауна с напылением из наночастиц биоактивного серебра. Материал не просто задерживает вирусы, а убивает их. Кроме того, он способен самоочищаться, то есть маски можно использовать несколько раз. Сейчас маски делают на опытной установке малой мощности, для перехода на серийное производство нужно создание промышленной линии. Стоимость пилотной установки составляет около 15 млн рублей.

РНК-вакцина, созданная НПО «Сиббиовет», эффективна за счет высокого иммунного ответа. В отличие от традиционных вакцин, РНК-/ДНК-вакцины содержат не вирусные белки, а гены, кодирующие основные вирусные белки. Введение такой вакцины приводит к синтезу клетками белков вируса, на которые должна реагировать иммунная система и вырабатывать иммунитет против этих белков вируса. Сейчас вакцина сертифицирована, как ветпрепарат, разработчики надеются, что она получит статус лекарства и готовы поставлять его в очаги заражения коронавирусом бесплатно.

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