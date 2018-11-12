Новосибирская область укрепляет сотрудничество с Республикой Узбекистан

Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым и обсудил с ним вопросы дальнейшего развития сотрудничества между регионом и Узбекистаном.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, в середине октября делегация Новосибирской области приняла участие в мероприятиях Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Одним из итогов стало подписание протокола между Правительством Новосибирской области и Хокимиятом Сурхандарьинской области. Стороны договорились о более активном развитии существующих взаимоотношений. Например, необходим рост объемов поставок в Новосибирскую область плодоовощной продукции. Также была оговорена возможность выстраивания новых деловых отношений, в частности, с Ташкентской областью Республики Узбекистан.

Ботиржон Асадов акцентировал внимание на развитии высокими темпами сотрудничества между регионами России и Узбекистана, на росте товарооборота.

Кроме того, состоялось промо-мероприятие Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма «Путешествуй в Узбекистан». Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр экономического развития Ольга Молчанова рассказала о туристско-рекреационном потенциале региона. Власти готовы экспортировать в Узбекистан те виды продукции, которые производятся в Новосибирской области и которые интересны гражданам и промышленности Узбекистана. Потенциал для сотрудничества велик. Туризм, безусловно, должен развиваться за счет близкого расположения страны к области.

Как сообщила Ольга Молчанова, в промо-мероприятии «Путешествуй в Узбекистан» приняло участие более 50 туристических компаний из Новосибирской области и Алтайского края. Она отметила, что по итогам мероприятия заключены соглашения между туристическими фирмами двух государств.

На промо-мероприятии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов отметил, что в Узбекистане есть большие возможности для ознакомительного и гастрономического туризма, экотуризма. Он рассказал об упрощенном визовом режиме для граждан России и о развитии инфраструктуры в туристической сфере.

К слову, Новосибирская область экспортирует в Узбекистан двигатели, электрогенераторы и запчасти к ним, продукцию неорганической химии, фармацевтическую продукцию, пиломатериалы, муку, сахар, картофель. В свою очередь, из Узбекистана в Новосибирскую область импортируют трикотажные изделия, хлопок, вату, овощи, фрукты, консервированную продукцию. Между территориями также развито сотрудничество в сфере трудовых отношений, образования и культуры.

По итогам первого полугодия 2018 года, товарооборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан составил 41,8 млн. долларов, экспорт — 23,3 млн. долларов, импорт — 18,5 млн долларов.

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