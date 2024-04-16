В Кузбассе введены налоговые льготы для инвесторов в сфере туризма

На IX заседании парламента Кемеровской области депутаты приняли законопроект о внесении изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Они направлены на стимулирование инвестиционной деятельности в сфере туризма в Кузбассе и предусматривают введение налоговых льгот для отдельных представителей гостиничного бизнеса, сообщает пресс-центр правительства региона.

Так, законопроектом устанавливается льгота по налогу на имущество организаций в отношении гостиниц категории не ниже «три звезды», которые введены в эксплуатацию после 1 января 2024 года. В соответствии с новыми изменениями льгота будет действовать в течение 15 лет с года введения гостиницы в эксплуатацию: первые пять лет — на 95%, далее по 10-й год — на 75%; с 11-го по 15-й — на 50%.

«Новые налоговые льготы для бизнеса в сфере туризма разработаны по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В последние годы туристическая привлекательность региона растет, значительные средства направляются на развитие необходимой инфраструктуры. Мы ожидаем, что введение налоговых льгот должно способствовать дополнительному привлечению инвестиций в туристическую сферу региона, созданию комфортабельного номерного фонда и в целом развитию внутреннего туризма», — отметил первый заместитель председателя правительства Кузбасса – министр финансов региона Игорь Малахов.

Также парламентарии внесли изменения в законопроект, направленный на создание благоприятных налоговых условий для организаций по переработке отходов на территории региона.

Действующим областным законом «О налоговых льготах организациям, осуществляющим деятельность по переработке отходов на территории Кемеровской области» определен перечень видов экономической деятельности, для которых предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также снижение ставок налога при применении упрощенной системы налогообложения. Новый законопроект расширяет сферу применения налоговых льгот на компании, которые ведут деятельность в сфере производства макулатурной массы, а также занимаются производством бумаги и картона из макулатурного сырья.

Ожидается, что введенные льготы позволят нарастить налоговый потенциал региона, в том числе за счет создания новых рабочих мест и увеличения выручки от реализации продукции, произведенной из макулатуры.

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