Новый главный: ХК «Сибирь» объявил о достижении договоренности с руководителем тренерского штаба

Игорь Черных
 
Фото: официальный сайт ХК «Трактор»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал на своем официальном сайте информацию о достижении «договоренности о подписании контракта с новым главным тренером». Сообщается, что им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.

Отмечается также, что в настоящее время ведется обсуждение условий контракта, а «официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей».

Предыдущим клубом Анвара Гатиятулина был челябинский «Трактор», который он возглавлял пять с небольшим сезонов. Также в активе специалиста — работа в питерском СКА и в сборной России в качестве ассистента. Наибольшего успеха на должности главного тренера «Трактора» добился по итогам сезонов КХЛ 2017-2018 и 2021-2022, дважды завоевав бронзовые медали. Со сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.

Накануне ХК «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества с предыдущим тренерским штабом в составе: исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиты Капкайкина.

22 марта «Континент Сибирь» сообщал, что председатель попечительского совета ХК «Сибирь», губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил коллективу клуба новое руководство.

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