Коллективу хоккейного клуба «Сибирь» представили новое руководство

Председатель попечительского совета ХК «Сибирь», губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил коллективу клуба новое руководство. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона «Новосибирь».

30 апреля истекает контракт с генеральным директором ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским, работавшим в руководстве команды с 2010 года. Фастовский завершает свою работу в клубе. Председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил коллективу клуба его новое руководство.

Как и сообщал ранее «Континент Сибирь», на должность генерального директора будет назначен мастер спорта России Лев Крутохвостов, в данное время возглавляющий государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею «Сибирь». Отмечается, что на протяжении многих лет он вплотную занимается развитием хоккея в регионе.

Спортивным директором станет Виктор Меркулов, ранее занимавший должность генерального менеджера московского хоккейного клуба «Динамо». Место исполнительного директора займёт Андрей Глазков — заместитель директора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».