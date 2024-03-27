Горсовет Новосибирска лишил полномочий депутата Наталью Пинус

Сегодня, 27 марта, в рамках сессии горсовета было принято решение о досрочном прекращении полномочий избранного по округу № 45 (Академгородок) депутата Натальи Пинус. Курировать округ до проведения довыборов будет депутат фракции «Единая Россия» Александр Савельев.



Причиной решения Совета депутатов Новосибирска послужило заявление по собственному желанию, написанное Натальей Пинус в конце февраля 2024 года. Свой поступок она обосновала невозможностью «совмещать свои ценности и принципы с продуктивной работой депутата».

«Следующим вопросом будет назначение человека, который до выборов в сентябре этого года будет курировать территорию 45 округа, встречаться с избирателями, принимать обращения граждан и, соответственно, отстаивать интересы», — пояснил в ходе сессии спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Депутаты единогласно утвердили на должность куратора Александра Савельева (фракция «Единая Россия»), избранного по округу №33. По словам Дмитрия Асанцева, в интервале с 9 по 19 июня пройдет сессия горсовета, на которой будет принято решение о назначении дополнительных выборов по округу, который представляла Наталья Пинус.

Напомним, в сентябре 2023 года Наталья Пинус покинула Россию и переехала в Черногорию. В январе в своем телеграм-канале она сообщала о пунктах сбора подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина в Черногории.

Наталья Пинус дважды избиралась в Совет депутатов Новосибирска на округе в Академгородке. Она баллотировалась как самовыдвиженец и не вступала во фракции в горсовете. В последнее время депутат сотрудничала на округе с лидером новосибирского отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», федеральным парламентарием Александром Аксёненко.

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