Еще один депутат новосибирского горсовета покидает страну

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах в соцсетях написала, что встретила сентябрь в Будве (Черногория). О признаках ее переезда за пределы России ранее рассказывал «Континент Сибирь».

Сегодня, 2 сентября, на странице Натальи Пинус в Telegram появилась запись: «Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи».

Ранее стало известно, что депутат Совета депутатов Новосибирска от округа в Советском районе города Наталья Пинус пытается найти новых владельцев для семейной усадьбы на Бердском заливе в Морозово за 8,5 миллионов рублей, соответствующее объявление депутат разместила в середине августа, в том числе, соцсетях. Один из представителей горсовета в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что по слухам речь может идти о Черногории.

Наталья Пинус дважды избиралась в Совет депутатов Новосибирска на округе в Академгородке. Она баллотировалась как самовыдвиженец и не вступала во фракции в горсовете. В последнее время депутат сотрудничала на округе с лидером новосибирского отделения «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», федеральным парламентарием Александром Аксёненко.

В 2019 году Наталья Пинус от «Российского общенародного союза» безуспешно участвовала в последних прямых выборах мэра Новосибирска. В апреле этого года горсовет проголосовал за поправки в Устав, ликвидирующие народное голосование за главу города. Наталья Пинус была в числе тех, кто поддержал отстранение избирателей от решения вопроса, кому быть градоначальником. После этого депутат писала в соцсети: «Ситуация такова, какова есть. Я сама это всё тяжело переживаю. Думаю, это скоро реализуется в моих действиях».

Напомним, перед летними каникулами депутатский корпус проголосовал за отзыв мандатов двух представителей несистемной оппозиции из «Коалиции 2020». Оба уехали из страны на фоне уголовного преследования задолго до снятия с них полномочий: Хельга Пирогова год назад, признанный иноагентом Сергей Бойко* — в ноябре 2021-го.

* Сергей Бойко 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.