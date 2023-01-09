Новосибирские депутаты и общественники требуют вернуть детские снежные и ледяные горки

Политики Новосибирской области запустили петицию, которая требует отменить международные стандарты на эксплуатацию снежных и ледяных детских горок. Из-за требований по всей стране власти и общественные организации не возводят детские горки.

Депутаты и общественные деятели Новосибирской области запустили петицию за отмену законодательных ограничений, приравнявших к аттракционам снежные и ледяные горки, в том числе в дворовых территориях.

Петиция адресована всем депутатам, представляющим Новосибирскую область в ГД РФ. Среди авторов документа паблик «Телега Новосибирска» указывает депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус, председателя Общественного совета Академгородка Игоря Григоренко и председателя Совета отцов Новосибирской области Сергея Майорова.

Наталья Пинус подтвердила паблику «Телега Новосибирска», что депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко готов поддержать инициативу по отмене ограничений: «Мы с ним обсудили этот вопрос и решили, что будем пробовать, хотя вопрос со снежными горками и не очень простой».

Ранее в 2019 году приняты нормативно-правовые акты, которые ограничивают возведение детских горок. Законодательство приведено в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Теперь за неправильное или отсутствие документации на детские аттракционы можно получить штраф до 300 тысяч рублей.

«Драконовские регламенты в отношении возведения снежных горок во дворах не только лишает детей возможности активно проводить время с друзьями на улице. Этот запрет ведет к утере наших исконно русских традиций. В сегодняшней сложной для страны ситуации эти запреты выглядят особенно нелепо», — говорится в тексте петиции.

Напомним, что сейчас ведется разработка законопроекта по принудительному лицензированию иностранных фильмов. По мнению депутатов, это поможет сохранить кинотеатры.