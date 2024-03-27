Стало известно, кто заменит арестованного министра ЖКХ Новосибирской области

Павел Ганьшин
 
Стало известно, кто заменит арестованного министра ЖКХ Новосибирской области
Руководить минЖКХ Новосибирской области вместо Дениса Архипова (на фото) будет его заместитель Евгений Назаров. Фото Михаила Перикова

Стало известно, кто будет исполнять функции главы министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области после ареста Дениса Архипова. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен один из его заместителей Евгений Назаров.

Как подтвердил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь ведомства Максим Котляров, исполняющим обязанности главы областного минЖКХ назначен Евгений Назаров, который был заместителем Дениса Архипова.

Напомним, что занимающий пост министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов был задержан 20 марта по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск». При этом, арестованный на два месяца Архипов остается в должности министра. Во вторник 26 марта общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить арестованному министру меру пресечения на более мягкую.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что S7 получила штраф за нарушение прав потребителей.

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