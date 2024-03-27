Стало известно, кто будет исполнять функции главы министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области после ареста Дениса Архипова. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен один из его заместителей Евгений Назаров.

Как подтвердил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь ведомства Максим Котляров, исполняющим обязанности главы областного минЖКХ назначен Евгений Назаров, который был заместителем Дениса Архипова.

Напомним, что занимающий пост министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов был задержан 20 марта по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск». При этом, арестованный на два месяца Архипов остается в должности министра. Во вторник 26 марта общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить арестованному министру меру пресечения на более мягкую.

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