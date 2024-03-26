Новосибирский горсовет подготовил обращение в Госдуму с просьбой поддержать законопроект, который может обязать будущего главу города заручаться согласием местных депутатов при назначении вице-мэров и руководителей ключевых подразделений.

Совет депутатов Новосибирска планирует направить в Госдуму обращение о поддержке изменений в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Соавтором корректировок на федеральном уровне выступил новосибирский сенатор, экс-губернатор Новосибирской области и бывший мэр Владимир Городецкий. Инициатива предполагает дополнения к статье 37, которые позволят закрепить за депутатами право утверждать заместителей мэра, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации. Соответствующий законопроект поступил в ГД в феврале этого года, он находится в стадии подготовки к первому чтению, которое предварительно запланировано на май этого года .

Конституция РФ относит к ведению Совета Федерации проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, к ведению Госдумы — утверждение по представлению президента кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин (фракция «Единая Россия») считает, что согласование ключевых чиновников мэрии укладывается в логику принятых изменений в Уставе города, связанных с отменой прямых выборов мэра: «Во-первых, в Новосибирске изменилась форма отбора мэра, согласно которой за будущего главу голосует представительный орган, Совет депутатов. Во-вторых, на региональном уровне некоторые представители команды губернатора тоже проходят утверждение в Заксобрании, аналогичная ситуация — на федеральном уровне», — поясняет депутат в разговоре с «Континентом Сибирь».

Вице-спикер полагает, что в случае принятия соответствующих положений Госдумой, депутаты могли бы участвовать в согласовании ключевых представителей городской администрации: «Речь идет о заместителях мэра, курирующих финансовый блок, жизнеобеспечение города, о руководителях некоторых департаментов — в частности, энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, строительства и архитектуры, земельных и имущественных отношений», — продолжает Николай Тямин. — Думаю, новый порядок назначений в мэрии поможет в будущем избежать ситуаций, когда департаменты возглавляют люди, далекие от курируемой им сферы. В горсовете пятьдесят депутатов, они способны взять на себя ответственность».

Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» предусматривает возможность участия законодательных органов регионов РФ в формировании высших исполнительных органов субъектов страны. Так, руководитель Новосибирской области согласует с Заксобранием назначение четырех членов регионального правительства: первого заместителя губернатора, министра финансов и налоговой политики, министра строительства, министра транспорта и дорожного хозяйства.

Голосование по вопросу обращения в ГД стоит в повестке назначенной на 27 марта сессии горсовета Новосибирска. Из текста письма к федеральным парламентариям следует, что депутаты рассматривают участие в назначении ключевых сотрудников мэрии с точки зрения «повышения уровня ответственности за принимаемые решения».

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска, руководитель фракции КПРФ Антон Тыртышный тоже поддерживает обращение. По его мнению, горсовет мог бы согласовывать абсолютно всех заместителей мэра, руководителей всех отраслевых направлений, всех глав районов. Народный избранник воспринимает подобные полномочия как инструмент контроля исполнительной власти со стороны представительной. «Принцип разделения властей задуман не просто так. Однако в нашей общественно-политической системе очевиден перекос в пользу исполнительной власти. Сейчас у представительного органа крайне мало полномочий, позволяющих реально на нее воздействовать. Чем больше у представительного органа рычагов, тем лучше работает разделение властей как инструмент сдержек и противовесов», — поясняет вице-спикер в разговоре с «Континентом Сибирь».

Антон Тыртышный добавляет: в случае принятия Госдумой поправок, которые дают возможность горсовету согласовывать кадры в местной администрации, неясно, когда этот механизм заработает в Новосибирске. И заработает ли вообще. Корректировки в федеральное законодательство не предполагают, что автоматически каждый горсовет страны начнет контролировать назначения в мэрии. Вердикт — стоит ли местным депутатам давать особые полномочия и в каком объеме — будут выносить региональные парламентарии.