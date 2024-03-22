Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, а также регионального ресурсного центра, обвиняемых в совершении 16 эпизодов мошенничества, совершенных организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, 54-летняя бывшая заместитель начальника и 43-летняя бывшая главный консультант департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области совместно с 58-летней бывшей директором, 53-летней бывшей бухгалтером, 34-летней бывшей специалистом Кемеровского регионального ресурсного центра и 49-летним директором коммерческой организации объединились с целью хищения бюджетных денежных средств.

«В период с октября 2018 года по декабрь 2019 года участники группы организовывали проведение аукционов на оказание услуг по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в которых привлекали не отвечающую предъявляемым аукционной документацией требованиям коммерческую организацию, директором которой является 49-летний фигурант, и признавали подставного участника победителем аукциона. По результатам проведения аукционной процедуры заключали государственные контракты и предоставляли акты фиктивно выполненных работ для произведения их оплаты. Своими действиями причинили ущерб государству на сумму более 12,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Следователем СК России по уголовному делу проведено более 15 обысков в жилищах и служебных кабинетах фигурантов, изъята необходимая следствию документация. Допрошено более 100 свидетелей, проведено свыше 15 очных ставок, более 10 судебных бухгалтерских, компьютерных технических и других видов экспертиз. На имущество и денежные средства всех членов преступной группы наложен арест на сумму свыше 21 млн 250 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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