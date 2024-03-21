Что происходит на стройке четвертого моста в Новосибирске?

Как продвигаются работы в тоннелях четвертого моста? На каких ещё участках важнейшего инфраструктурного объекта Новосибирска продолжается строительство? Что сделано и что предстоит? Департамент по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» прокомментировал текущий статус на строительной площадке.

В комментарии отмечается, что в настоящий момент «работы ведутся на всех объектах мостовой инфраструктуры в соответствии с производственным графиком в несколько смен». В круглосуточном режиме на площадке мостового перехода через реку Обь в Новосибирске задействовано свыше 300 человек и 50 единиц спецтехники.

В тоннельном путепроводе под Транссибирской магистралью закончено сооружение портальных стен, ведутся работы по возведению монолитных парапетов. На выезде из тоннеля начата отсыпка земельного полотна одного из участков основного хода, подъездных и объездных дорог. Во втором тоннеле под железной дорогой, расположенном в створе улицы Станиславского, завершено крепление стен котлована, ведётся армирование монолитных колодцев ливневой канализации. На эстакадах и съездах левобережной транспортной развязки устанавливаются шумозащитные экраны и блоки парапетного ограждения.

В преддверии открытия навигации по Оби и начала паводкового сезона строители выполнили комплекс дноуглубительных работ, завершается разбор песчаной насыпи у правого берега, которая использовалась как технологическая площадка во время возведения опор русловой части моста и временных конструкций вантового пролёта. На сегодняшний день все работы здесь завершены, участок освобождается для прохода воды. Кроме того, устанавливаются подвесные лотки для прокладки коммуникаций в пролётах моста. На готовых участках автомобильной дороги выполняется уборка снега.

Напомним, что проект реализуется в формате концессии, финансирование производится как из средств федерального и регионального бюджетов, так и инвестиций Группы «ВИС». В комментарии подчеркивается, что «на сегодняшний день Группа практически в полном объёме выполнила свои финансовые обязательства по проекту в размере 8 млрд рублей». После завершения строительства концессионер до 2042 года будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию объекта.