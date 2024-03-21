Красноярский театр оперы и балета представит гостям Театральной ночи интерактивный остросюжетный квест

Игорь Черных
 
Фото предоставлено пресс-службой Красноярского государственного театра оперы и балета

Увлекательный квест по спасению Эвридики, возлюбленной древнегреческого певца Орфея, ожидает вечером 23 марта гостей Театральной ночи в Красноярском театре оперы и балета, сообщает пресс-служба учреждения.

Проект «Спасти Эвридику» проходит в рамках Театральной ночи. Акция в России в 2024 году заявлена на среду 27 марта, во Всемирный день театра, однако многие театры страны решили провести ее в предстоящие выходные дни, потому что так удобнее зрителям.

Сюжетной и музыкальной основой красноярского действа под названием «Спасти Эвридику» послужат два знаменитых музыкальных произведения — опера Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика» и оперетта Жака Оффенбаха «Орфей в аду». По словам режиссера-постановщика театрального квеста Даниила Дмитриева, гости Театральной ночи попадут в оперный рай и ад, где будут происходить увлекательные события.

Все начнется в фойе первого этажа театра: здесь Орфей поведает зрителям о своих чувствах, певец и все собравшиеся узнают, что не все потеряно. Но для того, чтобы спасти Эвридику, нужно спуститься в царство Аида. Туда все и отправятся… Завершится увлекательное путешествие в мир искусства знаменитым зажигательным канканом из оперетты «Орфей в аду».

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