Неделя с Дмитрием Юровским в Красноярске: спектакли, творческая встреча и кулинарный комплимент

Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского проводит проект-знакомство с главным дирижёром Дмитрием Юровским, сообщает пресс-служба учреждения.

Продолжается регистрация на творческую встречу с маэстро Дмитрием Юровским, которая пройдёт в фойе театра в субботу 30 марта в 15:00. В открытом диалоге с гостями главный дирижёр расскажет о своём творческом пути музыканта и руководителя оркестра, об истории своей музыкальной династии, отношении к профессии, вдохновении и тонкостях работы. На мероприятие смогут попасть только 100 зрителей. Оно бесплатное, но необходимо успеть зарегистрироваться.

1 апреля в 15:00 зрителям представится возможность стать свидетелями создания «комплимента от маэстро». В неформальной обстановке Дмитрий Юровский вместе с шеф-поваром Алексеем Ровинцом будет творить царское блюдо на кухне одного из лучших ресторанов Красноярска и рассказывать о своих предпочтениях в меню, кино, отдыхе. Прямая трансляция кулинарных подвигов главного дирижёра будет организована в аккаунте театра в социальной сети «ВКонтакте».

Ближайшие спектакли с участием Дмитрия Юровского в Красноярском театре оперы и балета: 30 и 31 марта «Кругосветное путешествие в мир танго», 5 и 6 апреля «Царская невеста».