Аналитики «Авито Услуг» проанализировали спрос и предложение в сфере проведения корпоративных праздничных мероприятий в Новосибирске и выяснили, что городской событийный рынок стремительно растет. В частности, спрос на услуги специалистов, проводящих корпоративы, этой зимой увеличился в три раза.

Как следует из полученных аналитиками данных, услуги по проведению корпоративов и организации праздничных вечеринок в сезон Нового года и гендерных праздников у новосибирцев стали пользоваться в три раза большей популярностью (+332%) , чем это было годом ранее. Предложение подобных услуг, в свою очередь, увеличилось на 54%.

Для проведения корпоративов новосибирские коллективы стали все чаще выбирать место вне офиса: по сравнению с прошлым годом лофты, лаунжи и другие помещения для проведения корпоративов искали на 88% чаще. Гораздо больший интерес жители города начали проявлять к развлекательной программе мероприятия — спрос на услуги актеров вырос на 273%, а интерес к ведущим увеличился на 83% по сравнению с прошлой зимой. Не забыли и тех, кто помогает запечатлеть яркие моменты на память, — фотографов и видеографов для съемок корпоративных вечеринок на Новый год, 23 Февраля и 8 Марта в этом году искали на 315% чаще, чем в прошлогоднем сезоне.

Ранее мы сообщали, что новосибирский парк «Арена» стал лауреатом Первой Всероссийской премии «Парки России».