Новосибирский парк «Арена» заявлен в номинации «Парк года. Крупнейшие города от 1 млн человек» Всероссийской премии «Парки России». Общественное пространство вошло в число лауреатов премии наряду с парками Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Красноярска, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Всероссийская парковая премия «Парки России» – совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Задачами проекта является популяризация национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; определение лучших российских парков и отраслевых производителей, обеспечение лауреатам узнаваемости среди целевой аудитории.

Номинантов премии оценивали по общему состоянию парка, новым объектам благоустройства, инфраструктуре, посещаемости и популярности, работе общественных советов, упоминаниях в СМИ, опыту участия в ФКГС и конкурсах.

Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года в Москве, в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo и Форума парков стран БРИКС.

Напомним, что Парк «Арена» – важная составляющая перспективного речного маршрута «Обские парки» и часть спортивного кластера вместе с ледовым дворцом «Сибирь-Арена» и станцией метро «Спортивная». Общая площадь парка составляет почти 20 гектаров, а площадь озеленения более 15 гектаров. В прошлом году на территории парка создали памп-трек, скейт-площадку, архитектурную подсветку, благоустроили прибрежную зону. Парк «Арена» был выбран площадкой для проведения фестиваля VK Fest – 2023.

Разработана концепция развития территории от парка «Арена» до парка «Бугринская роща» – эта будет самая большая рекреационная зона в Новосибирске.

Ранее «Континент Сибирь» писал о старте голосования за новые объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».