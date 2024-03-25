Новосибирский театр «Красный факел» приглашает жителей и гостей города на специальную программу, посвященную Всемирному дню театра. По данным пресс-службы учреждения в этому году «Театр до полуночи» предложит гостям два вида активностей.

Программа «Театр до полуночи» пройдет в «Красном факеле» в среду 27 марта. Согласно анонсу, гостей мероприятия ждут посвященный классике «Театральный квиз» — сразиться в знании театра, кино, литературы и других видов искусства команды игроков смогут в 18:30.

Второй частью программы станет ночное путешествие по театру. Сообщается, что актеры «Красного факела» подготовили для гостей театра творческий марафон по фрагментам зарубежной и русской классики: участники смогут выбрать один из трех специально подготовленных маршрутов для изучения экспозиции.

Полное описание мероприятий и билеты доступны на сайте театра.

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