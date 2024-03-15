Аварийное здание общежития в хакасском Черногорске, часть которого вчера обрушилась, будет полностью разобрано, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Черногорска Василия Белоногова.

Как сообщает агентство, в аварийном общежитии оставалось порядка 10 жилых комнат, в которых проживало в общей сложности 19 человек. Признанное аварийным здание постепенно расселяли с прошлого года, предоставляя жильцам помещения в маневренном фонде или оплачивая аренду квартир в других местах.

На данный момент принято решение о полном демонтаже обрушившегося общежития — по словам главы Черногорска к разбору уцелевшей части строения планируют приступить по окончанию разбора завалов. На данный момент готовится проведение экспертизы и список необходимых мероприятий.

Напомним, что инцидент с общежитием в Черногорске произошел вчера, 14 марта. По предварительным данным, обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, в разрушенной части никто не проживал. Из уцелевшей секции общежития было эвакуировано 40 человек, никто не пострадал. В пятницу спикер Верховного Совета республики Хакасия Сергей Сокол сообщил, что уцелевшая часть здания также может обрушиться.

Ранее мы писали о том, что стало известно имя нового министра строительства Красноярского края.