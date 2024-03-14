В Хакасии обрушилось пятиэтажное здание общежития

Павел Ганьшин
 
В Хакасии обрушилось пятиэтажное здание общежития
Фото из ТГ-канала ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Здание общежития в хакасском Черногорске частично обрушилось 14 марта, сообщает региональное управление МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным управления МЧС по республике Хакасия, сегодня в районе 16 часов по местному времени в местный Центр управления в критических ситуациях поступила информация о том, что у одного из пятиэтажных зданий в Черногорске обрушилась стена.

Сообщается, что спасатели выехали на место происшествия, по предварительным данным обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, а в той его части, которая оказалась разрушена, никто не проживал. Из уцелевшей части общежития эвакуировано 40 человек, треть из них разместили в пункте временного размещения. На месте обрушения работают бригады спасателей и кинологов, обследующих завалы, всего к операции привлечено более 100 человек и свыше 30 единиц техники. По имеющейся на данный момент информации, во время инцидента никто не пострадал.

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