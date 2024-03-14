Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Михаила Заскалько на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На встрече с новым руководителем ведомства глава региона обозначил приоритеты в развитии строительного комплекса и ключевые задачи в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-центре краевого правительства.

«В этом году важно довести до конца работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Эта задача должна иметь для вас приоритетный характер. В 2024 году мы заканчиваем программу по переселению из аварийного жилья. Необходимо своевременно подготовить программу на новый период. По линии ЖКХ сложнейшая задача — подготовка программы по модернизации комплекса, которая могла бы качественно изменить состояние дел в коммунальном хозяйстве края. Напомню, что с 2025 года в федеральном бюджете предусмотрены существенные субсидии на поддержку региональных программ. В связи с этим край должен сделать такую программу одним из первых и надлежащего качества с тем, чтобы регион мог рассчитывать на поддержку Федерации в вопросах модернизации ЖКХ», — подчеркнул Михаил Котюков.

Также глава региона сделал особый акцент на том, что основная часть работы руководителя министерства должна быть не в кабинете, а в территориях, в тесном контакте с людьми.

В 2000 году Михаил Заскалько окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «юриспруденция». В 2020 году прошел повышение квалификации в СФУ по направлению «Цифровые закупки в контрактной системе», а в 2016 году — профессиональную переподготовку в сфере закупок. Имеет опыт работы в общественных организациях и строительных компаниях Москвы. В 2016 году Михаил Заскалько был назначен заместителем начальника отдела по правовым и общим вопросам КГКУ «Управление капитального строительства». С октября 2021 года он стал руководителем этого краевого учреждения.

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