Уцелевшая часть общежития в хакасском Черногорске может обрушиться

Спикер Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол сообщил о возможной вероятности обрушения уцелевшей части секции пятиэтажного здания общежития в Черногорске, где накануне произошло ЧП.

По его словам, в настоящее время зона оцеплена для исключения проникновения посторонних лиц и обеспечения безопасности в зоне производства работ: необходимо демонтировать часть кровли, которая нависает над завалом. На месте работают более 100 человек и 34 единицы техники, строительный мусор вывозится на полигон ТКО.

«Эвакуированных жителей поселили в центре им. А. Лебедя, обеспечили питанием.

Администрация города должна отработать по маневренному жилью для жильцов аварийного дома. Необходимо в срочном порядке ускорить прохождение госэкспертизы проекта дома для начала строительства нового жилья», — написал в своем телеграм-канале Сергей Сокол.

Напомним, что индицент произошел вчера, 14 марта. По предварительным данным, обрушившееся здание находилось в аварийном состоянии, в разрушенной части никто не проживал. Из уцелевшей секции общежития было эвакуировано 40 человек, никто не пострадал.

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